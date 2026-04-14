Resultados de la Quiniela del Lunes 13 de abril: Nacional y Provincia al detalle

La Quiniela: Resultados del Sorteo del 13 de Abril en Argentina
La emoción de la Quiniela sigue viva en Argentina. Con una amplia gama de números y apuestas, cada sorteo emociona a miles de apostadores en todo el país.
Resultados de la Quiniela en la Ciudad: 13 de Abril
El número ganador: 5602. Aquí están los 20 números que se sortearon:
- 5602
- 9402
- 6146
- 0772
- 0440
- 5027
- 0620
- 5831
- 0735
- 5035
- 3676
- 6055
- 4173
- 8963
- 1269
- 3704
- 6775
- 0691
- 3757
- 8632
Resultados de la Quiniela en la Provincia: 13 de Abril
El número líder: 4072. A continuación, los 20 números sorteados:
- 4072
- 5228
- 1352
- 0419
- 2789
- 5241
- 2431
- 7606
- 0810
- 4501
- 1111
- 6770
- 2873
- 2781
- 4181
- 2439
- 8798
- 8415
- 5937
- 7976
Resultados de La Primera Ciudad: 13 de Abril
El ganador: 0118. Los 20 números sortearon son:
- 0118
- 0599
- 8647
- 9821
- 1913
- 1133
- 9937
- 6138
- 5745
- 0210
- 3012
- 5707
- 4238
- 3535
- 7705
- 4531
- 9070
- 6388
- 6571
- 9637
Resultados de La Primera Provincia: 13 de Abril
El número destacado: 7867. Los 20 números leídos son:
- 7867
- 9843
- 5455
- 2173
- 0249
- 0324
- 2388
- 6768
- 7411
- 9308
- 3209
- 8056
- 6747
- 3362
- 1756
- 5961
- 6605
- 5262
- 3740
- 3432
Resultados de la Quiniela Matutina Ciudad: 13 de Abril
Número ganador: 5479. Aquí los números sorteados:
- 5479
- 7935
- 3968
- 4735
- 8436
- 4736
- 5565
- 6806
- 2110
- 6050
- 6902
- 9951
- 1184
- 4441
- 2673
- 2933
- 6132
- 9623
- 9845
- 0004
Resultados de la Quiniela Matutina Provincia: 13 de Abril
Número destacado: 3868. Los números sorteados son:
- 3868
- 6887
- 1216
- 6088
- 4008
- 5893
- 5537
- 2919
- 2801
- 6245
- 3543
- 8632
- 1472
- 2382
- 7704
- 3740
- 6308
- 4821
- 1269
- 4147
Resultados de la Quiniela Vespertina Ciudad: 13 de Abril
Número encabezador: 3307. Los últimos números son:
- 3307
- 5092
- 4330
- 7706
- 9410
- 2002
- 4668
- 1494
- 5740
- 9779
- 4102
- 4591
- 4467
- 8928
- 2506
- 9593
- 3345
- 7644
- 1594
- 8652
Resultados de la Quiniela Vespertina Provincia: 13 de Abril
Número de destaque: 6275. A continuación, los números:
- 6275
- 1736
- 7146
- 7468
- 3553
- 4556
- 4836
- 0631
- 7580
- 7146
- 8500
- 3230
- 3809
- 1724
- 7423
- 9811
- 1244
- 0511
- 4625
- 6356
Resultados de la Quiniela Nocturna Ciudad: 13 de Abril
El número principal: 0311. A continuación, los números sorteados:
- 0311
- 2351
- 9691
- 8110
- 7584
- 9507
- 9937
- 4930
- 8582
- 8021
- 1976
- 2314
- 3838
- 9951
- 6474
- 3336
- 3865
- 7748
- 3060
- 2182
Resultados de la Quiniela Nocturna Provincia: 13 de Abril
Número líder: 4573. Estos son los números:
- 4573
- 6511
- 3900
- 6102
- 7767
- 9959
- 2101
- 0812
- 3125
- 9801
- 3106
- 4905
- 3345
- 6023
- 2781
- 1040
- 9214
- 9955
- 1066
- 1548
Resultados de la Quiniela por Provincia: 13 de Abril
Córdoba: La Previa: 8907, La Primera: 6568, Matutina: 3437, Vespertina: 9195, Nocturna: 0584.
Santa Fe: La Previa: 0138, La Primera: 6611, Matutina: 0459, Vespertina: 8318, Nocturna: 9159.
Entre Ríos: La Previa: 1260, La Primera: 5405, Matutina: 4281, Vespertina: 5606, Nocturna: 2185.
¿Cómo se juega a la Quiniela?
La Quiniela consiste en realizar apuestas sobre números de uno a cuatro dígitos. Los apostadores eligen entre distintos sorteos que se llevan a cabo varias veces al día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábado, organizados en cinco turnos:
• La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.