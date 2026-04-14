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Resultados de la Quiniela del Lunes 13 de abril: Nacional y Provincia al detalle

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La Quiniela: Resultados del Sorteo del 13 de Abril en Argentina

La emoción de la Quiniela sigue viva en Argentina. Con una amplia gama de números y apuestas, cada sorteo emociona a miles de apostadores en todo el país.

Resultados de la Quiniela en la Ciudad: 13 de Abril

El número ganador: 5602. Aquí están los 20 números que se sortearon:

  1. 5602
  2. 9402
  3. 6146
  4. 0772
  5. 0440
  6. 5027
  7. 0620
  8. 5831
  9. 0735
  10. 5035
  11. 3676
  12. 6055
  13. 4173
  14. 8963
  15. 1269
  16. 3704
  17. 6775
  18. 0691
  19. 3757
  20. 8632

Resultados de la Quiniela en la Provincia: 13 de Abril

El número líder: 4072. A continuación, los 20 números sorteados:

  1. 4072
  2. 5228
  3. 1352
  4. 0419
  5. 2789
  6. 5241
  7. 2431
  8. 7606
  9. 0810
  10. 4501
  11. 1111
  12. 6770
  13. 2873
  14. 2781
  15. 4181
  16. 2439
  17. 8798
  18. 8415
  19. 5937
  20. 7976

Resultados de La Primera Ciudad: 13 de Abril

El ganador: 0118. Los 20 números sortearon son:

  1. 0118
  2. 0599
  3. 8647
  4. 9821
  5. 1913
  6. 1133
  7. 9937
  8. 6138
  9. 5745
  10. 0210
  11. 3012
  12. 5707
  13. 4238
  14. 3535
  15. 7705
  16. 4531
  17. 9070
  18. 6388
  19. 6571
  20. 9637

Resultados de La Primera Provincia: 13 de Abril

El número destacado: 7867. Los 20 números leídos son:

  1. 7867
  2. 9843
  3. 5455
  4. 2173
  5. 0249
  6. 0324
  7. 2388
  8. 6768
  9. 7411
  10. 9308
  11. 3209
  12. 8056
  13. 6747
  14. 3362
  15. 1756
  16. 5961
  17. 6605
  18. 5262
  19. 3740
  20. 3432

Resultados de la Quiniela Matutina Ciudad: 13 de Abril

Número ganador: 5479. Aquí los números sorteados:

  1. 5479
  2. 7935
  3. 3968
  4. 4735
  5. 8436
  6. 4736
  7. 5565
  8. 6806
  9. 2110
  10. 6050
  11. 6902
  12. 9951
  13. 1184
  14. 4441
  15. 2673
  16. 2933
  17. 6132
  18. 9623
  19. 9845
  20. 0004

Resultados de la Quiniela Matutina Provincia: 13 de Abril

Número destacado: 3868. Los números sorteados son:

  1. 3868
  2. 6887
  3. 1216
  4. 6088
  5. 4008
  6. 5893
  7. 5537
  8. 2919
  9. 2801
  10. 6245
  11. 3543
  12. 8632
  13. 1472
  14. 2382
  15. 7704
  16. 3740
  17. 6308
  18. 4821
  19. 1269
  20. 4147

Resultados de la Quiniela Vespertina Ciudad: 13 de Abril

Número encabezador: 3307. Los últimos números son:

  1. 3307
  2. 5092
  3. 4330
  4. 7706
  5. 9410
  6. 2002
  7. 4668
  8. 1494
  9. 5740
  10. 9779
  11. 4102
  12. 4591
  13. 4467
  14. 8928
  15. 2506
  16. 9593
  17. 3345
  18. 7644
  19. 1594
  20. 8652

Resultados de la Quiniela Vespertina Provincia: 13 de Abril

Número de destaque: 6275. A continuación, los números:

  1. 6275
  2. 1736
  3. 7146
  4. 7468
  5. 3553
  6. 4556
  7. 4836
  8. 0631
  9. 7580
  10. 7146
  11. 8500
  12. 3230
  13. 3809
  14. 1724
  15. 7423
  16. 9811
  17. 1244
  18. 0511
  19. 4625
  20. 6356

Resultados de la Quiniela Nocturna Ciudad: 13 de Abril

El número principal: 0311. A continuación, los números sorteados:

  1. 0311
  2. 2351
  3. 9691
  4. 8110
  5. 7584
  6. 9507
  7. 9937
  8. 4930
  9. 8582
  10. 8021
  11. 1976
  12. 2314
  13. 3838
  14. 9951
  15. 6474
  16. 3336
  17. 3865
  18. 7748
  19. 3060
  20. 2182

Resultados de la Quiniela Nocturna Provincia: 13 de Abril

Número líder: 4573. Estos son los números:

  1. 4573
  2. 6511
  3. 3900
  4. 6102
  5. 7767
  6. 9959
  7. 2101
  8. 0812
  9. 3125
  10. 9801
  11. 3106
  12. 4905
  13. 3345
  14. 6023
  15. 2781
  16. 1040
  17. 9214
  18. 9955
  19. 1066
  20. 1548

Resultados de la Quiniela por Provincia: 13 de Abril

Córdoba: La Previa: 8907, La Primera: 6568, Matutina: 3437, Vespertina: 9195, Nocturna: 0584.

Santa Fe: La Previa: 0138, La Primera: 6611, Matutina: 0459, Vespertina: 8318, Nocturna: 9159.

Entre Ríos: La Previa: 1260, La Primera: 5405, Matutina: 4281, Vespertina: 5606, Nocturna: 2185.

¿Cómo se juega a la Quiniela?

La Quiniela consiste en realizar apuestas sobre números de uno a cuatro dígitos. Los apostadores eligen entre distintos sorteos que se llevan a cabo varias veces al día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábado, organizados en cinco turnos:

• La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.

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