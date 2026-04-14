Resultados de la Quiniela del Lunes 13 de abril: Nacional y Provincia al detalle

La emoción de la Quiniela sigue viva en Argentina. Con una amplia gama de números y apuestas, cada sorteo emociona a miles de apostadores en todo el país.

Resultados de la Quiniela en la Ciudad: 13 de Abril

El número ganador: 5602. Aquí están los 20 números que se sortearon:

5602 9402 6146 0772 0440 5027 0620 5831 0735 5035 3676 6055 4173 8963 1269 3704 6775 0691 3757 8632

Resultados de la Quiniela en la Provincia: 13 de Abril

El número líder: 4072. A continuación, los 20 números sorteados:

4072 5228 1352 0419 2789 5241 2431 7606 0810 4501 1111 6770 2873 2781 4181 2439 8798 8415 5937 7976

Resultados de La Primera Ciudad: 13 de Abril

El ganador: 0118. Los 20 números sortearon son:

0118 0599 8647 9821 1913 1133 9937 6138 5745 0210 3012 5707 4238 3535 7705 4531 9070 6388 6571 9637

Resultados de La Primera Provincia: 13 de Abril

El número destacado: 7867. Los 20 números leídos son:

7867 9843 5455 2173 0249 0324 2388 6768 7411 9308 3209 8056 6747 3362 1756 5961 6605 5262 3740 3432

Resultados de la Quiniela Matutina Ciudad: 13 de Abril

Número ganador: 5479. Aquí los números sorteados:

5479 7935 3968 4735 8436 4736 5565 6806 2110 6050 6902 9951 1184 4441 2673 2933 6132 9623 9845 0004

Resultados de la Quiniela Matutina Provincia: 13 de Abril

Número destacado: 3868. Los números sorteados son:

3868 6887 1216 6088 4008 5893 5537 2919 2801 6245 3543 8632 1472 2382 7704 3740 6308 4821 1269 4147

Resultados de la Quiniela Vespertina Ciudad: 13 de Abril

Número encabezador: 3307. Los últimos números son:

3307 5092 4330 7706 9410 2002 4668 1494 5740 9779 4102 4591 4467 8928 2506 9593 3345 7644 1594 8652

Resultados de la Quiniela Vespertina Provincia: 13 de Abril

Número de destaque: 6275. A continuación, los números:

6275 1736 7146 7468 3553 4556 4836 0631 7580 7146 8500 3230 3809 1724 7423 9811 1244 0511 4625 6356

Resultados de la Quiniela Nocturna Ciudad: 13 de Abril

El número principal: 0311. A continuación, los números sorteados:

0311 2351 9691 8110 7584 9507 9937 4930 8582 8021 1976 2314 3838 9951 6474 3336 3865 7748 3060 2182

Resultados de la Quiniela Nocturna Provincia: 13 de Abril

Número líder: 4573. Estos son los números:

4573 6511 3900 6102 7767 9959 2101 0812 3125 9801 3106 4905 3345 6023 2781 1040 9214 9955 1066 1548

Resultados de la Quiniela por Provincia: 13 de Abril

Córdoba: La Previa: 8907, La Primera: 6568, Matutina: 3437, Vespertina: 9195, Nocturna: 0584.

Santa Fe: La Previa: 0138, La Primera: 6611, Matutina: 0459, Vespertina: 8318, Nocturna: 9159.

Entre Ríos: La Previa: 1260, La Primera: 5405, Matutina: 4281, Vespertina: 5606, Nocturna: 2185.

¿Cómo se juega a la Quiniela?

La Quiniela consiste en realizar apuestas sobre números de uno a cuatro dígitos. Los apostadores eligen entre distintos sorteos que se llevan a cabo varias veces al día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábado, organizados en cinco turnos:

• La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.