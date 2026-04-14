200 Civiles Muertos en Nigeria por ‘Error’ de la Fuerza Aérea en un Mercado

Un ataque aéreo de la Fuerza Aérea Nigeria impactó en un mercado local, causando una tragedia sin precedentes. Organizaciones humanitarias claman por justicia mientras se esclarece la situación.

Un bombardeo llevado a cabo por la Fuerza Aérea de Nigeria en el noreste del país dejó un saldo devastador: hasta 200 civiles perdieron la vida en un mercado que, según testimonios, era frecuentado por insurgentes. La información fue confirmada por un jefe local el pasado lunes.

Detalles del ataque y sus consecuencias

Las autoridades reconocieron un error en la operación, aunque no detallaron las circunstancias exactas. Sobrevivientes del ataque relatan que al menos 100 personas fueron víctimas del bombardeo del sábado, que se dirigió a una aldea en el estado de Yobe, cercano al límite con Borno, epicentro de la insurgencia que azota la región desde hace más de diez años.

Testimonios de las víctimas

Isa Sanusi, director de Amnesty International en Nigeria, afirmó tener fotografías de los caídos, incluso de niños. “Estamos en contacto con personas en la zona y hemos hablado con el hospital y los encargados de atender a los heridos”, manifestó. Un trabajador del hospital general de Geidam confirmó que al menos 23 heridos reciben tratamiento, aunque se expresó de forma anónima debido a las restricciones en la comunicación con los medios.

Incidente común en la lucha contra el terrorismo

Los errores de este tipo son frecuentes en Nigeria, donde la Fuerza Aérea lleva a cabo ataques aéreos contra grupos armados que dominan vastas áreas forestales. Desde 2017, más de 500 civiles han perdido la vida en incidentes similares, según un recuento de la agencia AP.

Expertos en seguridad atribuyen estos errores a deficiencias en la recolección de inteligencia y a una coordinación inadecuada entre las tropas terrestres, los activos aéreos y las partes interesadas.

Actividad en el mercado y la respuesta militar

El mercado, conocido por ser un lugar de abastecimiento para los militantes de Boko Haram, fue elegido también por su cercanía a la inteligencia de que los insurgentes planeaban un ataque. Abdulmumin Bulama, un miembro de un grupo de seguridad civil en la región, explicó que la Fuerza Aérea actuó basándose en información considerada creíble.

Reacción de las autoridades y llamados a la investigación

El gobierno estatal de Yobe confirmó que se trató de un ataque dirigido a un bastión de Boko Haram, aunque reconoció que “algunas personas que fueron a la feria semanal en Jilli se vieron afectadas”. La Agencia Estatal de Manejo de Emergencias también admitió que se produjo un incidente que dejó “víctimas entre los comerciantes”, y enviaron equipos de respuesta a la zona.

La Fuerza Aérea emitió un comunicado donde aseguraron haber realizado un ataque exitoso contra un “enclave terrorista y centro logístico”, pero no ofrecieron detalles sobre el presunto error, reiterando que las motocicletas, a menudo utilizadas por los insurgentes, son prohibidas en áreas de conflicto.

Demandas de justicia

Amnesty International ha solicitado una investigación independiente, enfatizando que el ejército suele etiquetar a las víctimas civiles como “bandidos”. Nigeria enfrenta una crisis de seguridad compleja, especialmente en el norte, donde operan varios grupos armados y se hace frente a una insurgencia prolongada.

Entre los grupos más notorios destacan Boko Haram y su facción disidente, conocida como el Estado Islámico en la provincia de África Occidental. También operan grupos vinculados al Estado Islámico, como el grupo Lakurawa en comunidades en el noroeste del país que limitan con la República de Níger.