Francia: Arrestan a un padre por tener a su hijo encerrado en una camioneta durante 16 meses

Un impactante caso de abuso familiar ha salido a la luz en una pequeña localidad francesa. Un padre se encuentra tras las rejas tras mantener a su hijo de nueve años confinado en una furgoneta durante un año y medio.

En el tranquilo pueblo de Hagenbach, donde residen apenas 800 personas, la policía local realizó un descubrimiento alarmante gracias a una alerta de una vecina que escuchó «ruidos de niño» provenientes de un vehículo.

Descubrimiento y condiciones de vida del menor

Al llegar al lugar, las autoridades encontraron al menor en condiciones desgarradoras: «en posición fetal, desnudo, cubierto con una manta y rodeado de basura y excrementos», según declaraciones del fiscal Nicolas Heitz.

Detención del padre y su declaración

El padre de 43 años fue rápidamente detenido. En su declaración, admitió haber mantenido a su hijo encerrado, afirmando que lo hizo por «su protección». Según él, su actual pareja, una mujer de 37 años que no es la madre del niño, pretendía internarlo en un hospital psiquiátrico, pero no había evidencia médica para justificar dicha acción.

Investigación y situación familiar

Además del niño rescatado, el padre convivía con sus dos hijas, de 10 y 12 años, quienes también compartieron su testimonio. Una de ellas relató: «Vivir con nuestro padre era complicado porque nuestra madre tiene problemas psicológicos».

La voz del menor

Durante la investigación, el niño explicó a los investigadores que su padre lo encerró para evitar que su pareja lo internara, revelando así el trasfondo de esta inquietante situación familiar.

Condiciones de higiene y salud

Las autoridades determinaron que el menor estaba en un estado crítico. Según los reportes, había pasado más de un año sin recibir una ducha, y en la furgoneta encontradas botellas plásticas y bolsas de basura utilizadas como solución a su higiene.

Los vecinos del lugar, que notaron la desaparición del niño, manifestaron su preocupación y confusión, destacando cómo «el niño desapareció de la noche a la mañana». La comunidad, en shock, observa de cerca el desarrollo de este caso que ha conmocionado a todos.