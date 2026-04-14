ARCA restringe transferencias: ¿Cuánto puedes recibir sin declarar en abril?

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) establece un nuevo umbral para transferencias bancarias y billeteras digitales. Informate sobre las nuevas normativas y sus implicaciones.

El límite permitido por la ARCA para transferencias entre cuentas del mismo titular se ha fijado en $1.500.000 desde abril de 2026. Aunque exceder esta cantidad no está prohibido, activa estrictos controles fiscales con requerimientos de justificación sobre el origen de los fondos.

¿Qué Significa el Nuevo Límite de ARCA?

Las operaciones que superen este umbral deben ser informadas automáticamente por las entidades financieras. Esto incluye tanto cuentas bancarias tradicionales como billeteras virtuales, como Mercado Pago.

¿Qué Ocurre al Superar el Límite?

Si un usuario excede el límite de $1.500.000, el sistema de ARCA generará alertas automáticas. Este mecanismo no bloqueará la transacción, pero sí podrá activar solicitudes de documentación adicional, como declaraciones juradas o comprobantes de ingresos.

Impacto en Empresas y Usuarios

El límite también es aplicable a las empresas, lo que implica que tendrán que justificar internamente cualquier transferencia que supere dicha cifra. Esta medida tiene como objetivo principal detectar operaciones sospechosas y prevenir la evasión fiscal.

Consejos para Manejar las Transferencias

Es recomendable que los usuarios planifiquen sus transferencias mensualmente. En caso deque se prevea superar el límite, es crucial contar con la documentación que avale la procedencia de los fondos. Adicionalmente, dividir las operaciones en distintos períodos fiscales puede ayudar a evitar controles innecesarios.

ARCA vigila el recibimiento de transferencias superiores a $1.500.000 en abril de 2026

Con estas nuevas regulaciones, ARCA busca mantener un control eficaz sobre las transacciones y asegurar la transparencia en el manejo de fondos. Esta es una oportunidad para que tanto individuos como empresas se familiaricen con las normativas y se preparen adecuadamente.