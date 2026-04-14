Crítica a PAMI: Rossi solicita renuncia en Córdoba y Vigo exige respuestas al gobierno de Milei

El malestar por la atención a jubilados en Córdoba escaló con la presentación de un proyecto en la Unicameral que pide la renuncia del director del PAMI en la provincia. La situación ha sido calificada como "cruel" e "insensible" hacia los adultos mayores, lo que ha generado reacciones tanto a nivel provincial como nacional.

En las últimas horas, el legislador radical Dante Rossi, de la agrupación Construyendo Córdoba, presentó un proyecto que solicita de manera formal al pleno de la Unicameral que se exprese exigiendo la renuncia del titular del PAMI en Córdoba. Rossi argumenta que la atención que se brinda a los jubilados es «inaceptable», destacando que muchos de ellos enfrentan problemas significativos, como demoras de hasta cuatro meses para obtener turnos médicos.

Una situación insostenible para los jubilados

El legislador explicó que el PAMI en Córdoba «está al borde del colapso», citando casos donde, a pesar de obtener un turno, los afiliados no pueden ser atendidos por los cupos agotados. Recientemente, una jubilada sufrió una fractura y ha estado buscando atención médica desde el pasado viernes sin éxito.

Rossi también identificó un panorama crítico que incluye recortes de fondos, deudas millonarias con farmacias y clínicas privadas, y una alarmante falta de vacunas y medicamentos. A esto se suma un paro de 72 horas de los médicos de cabecera que comenzó este lunes, exigiendo una retribución justa por sus servicios.

La inacción de las autoridades

El legislador expresó su indignación ante la falta de explicaciones de los funcionarios del PAMI en Córdoba, a quienes acusó de «no asumir la gravedad de la situación». Criticó que, mientras el organismo promueve su lema «PAMI escucha y responde», la realidad es que muchos afiliados no están recibiendo la atención que necesitan.

Rossi enfatizó que este problema no es exclusivo de los jubilados de Córdoba, sino que afecta a miles en todo el país, lo que asocia a un «gobierno nacional cruel e insensible». También hizo un llamado a reflexionar sobre el rumbo económico del país, advirtiendo que los esfuerzos por equilibrar las cuentas no pueden realizarse a expensas de la salud de los jubilados.

El llamado a la acción

Ante esta crisis, Rossi concluyó que la continuidad del actual director del PAMI es “inadmisible” y solicitó su renuncia, señalando que su gestión pone en riesgo el derecho a la salud de uno de los grupos más vulnerables de la sociedad.

La voz de los senadores

Por su parte, la senadora nacional Alejandra Vigo también ha elevado su voz, presentando un pedido en el Congreso para que el Ejecutivo ofrezca explicaciones sobre esta “gravísima situación”. Vigo aboga por medidas que aseguren la continuidad de la atención médica y regularicen los pagos a prestadores, advirtiendo que la falta de cobertura afecta de manera severa a los adultos mayores.

La legisladora compartió su profunda preocupación por el recorte de fondos y la interrupción de servicios, que pone en peligro tratamientos necesarios y agrava la salud de miles de jubilados. Con el apoyo de gobernadores y otros legisladores, la presión sobre el gobierno de Javier Milei para tomar acción avanza con firmeza tanto en Córdoba como a nivel nacional.