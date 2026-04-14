Fallece Felipe Staiti, guitarrista y fundador de Los Enanitos Verdes

El mundo del rock argentino está de luto tras la noticia del fallecimiento de Felipe Staiti, un ícono de la música nacional y fundador de Enanitos Verdes, quien dejó este mundo a los 64 años en Mendoza.

Un Adiós a un Icono del Rock Argentino

Felipe Staiti, nacido en Mendoza y líder de Los Enanitos Verdes, falleció el lunes después de enfrentar serios problemas de salud. El músico, que asumió el rol de vocalista tras el deceso de Marciano Cantero en 2022, había conquistado a generaciones enteras con su guitarra y su inconfundible estilo musical.

La Voz de Mendoza se Apaga

Diego Gareca, secretario de Cultura de Mendoza, expresó su dolor en las redes sociales, destacando el inmenso talento de Staiti. «La cultura de Mendoza pierde a uno de sus guitarristas más brillantes e irreemplazables», afirmó, dejando claro el vacío que deja en la escena musical local.

Un Camino de Lucha y Esperanza

Según un informe del diario Los Andes, Felipe había contraído una infección bacteriana en México durante una gira para celebrar los 40 años de su primer disco. Esta situación, sumada a su condición de celíaco, lo llevó a una deshidratación severa, requiriendo un mes de internación en el Hospital Italiano de Mendoza.

Planificación de un Futuro Brillante

A pesar de los desafíos de salud, el músico se encontraba en proceso de recuperación, con objetivos claros de retomar su carrera. Tenía prevista una gira por Estados Unidos junto a los reconocidos españoles Hombres G para los meses de junio y julio.

Un Legado Musical en Construcción

Enanitos Verdes también se encontraba trabajando en un álbum de grandes éxitos, que incluiría colaboraciones con artistas nacionales e internacionales, un testimonio de un legado que se extiende más allá de su tiempo.

Las Palabras de Felipe

En una entrevista reciente, Staiti compartió sus sentimientos sobre asumir el papel de cantante principal. «No pretendo ser Marciano ni cantar como él, eso sería imposible», comentó, hablando con humildad sobre su música. «Soy un intérprete», añadió, resaltando su deseo de hacer justicia a las canciones que tanto amaba.