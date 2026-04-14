Inflación de marzo: Caputo anticipa un aumento superior al 3%

El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que la inflación de marzo superará el 3%, a pocas horas de su anuncio oficial por parte del INDEC.

Expectativas sobre el índice de precios

En declaraciones realizadas en la Bolsa de Comercio de Rosario, Caputo afirmó que “seguramente será arriba del 3%”. Este incremento se debe a un reciente shock de precios, especialmente en el sector del petróleo, que ha repercutido en costos de transporte y educación. El dato oficial se revelará hoy, 14 de abril, a las 16 horas.

Perspectivas para los próximos meses

El ministro también agregó que a partir de abril se iniciará un proceso de desinflación y crecimiento, sugiriendo que los meses posteriores serán más favorables para la economía.

Pronósticos de consultoras económicas

Las estimaciones de las consultoras que participan en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) indican que la inflación del IPC será del 3% para marzo. Se prevé una tendencia a la baja, con expectativas de llegar a un 1,8% en los meses de agosto y septiembre.

Inflación impulsada por el componente núcleo

Desde la consultora C-P, se estima que la inflación podría alcanzar entre 3% y 3,3%, impulsada por aumentos en precios regulados y el componente núcleo. Para el mes, los precios regulados habrían aumentado un 4,7%, afectando sectores como combustibles, educación y transporte.

Impacto del conflicto en Medio Oriente

Julián Neufeld, economista de la Fundación Libertad y Progreso, mencionó que el IPC de marzo registró un incremento del 2,9%, con proyecciones para las primeras semanas del mes inicialmente más bajas. Sin embargo, la escalada en los precios de los combustibles, provocada por el conflicto en Medio Oriente, aceleró las cifras finales.

Estimaciones de BBVA Research y Equilibra

Según BBVA Research, el índice para marzo se estima en 3,2%, mientras que Equilibra proyecta una inflación de 3,3%, liderada por incrementos en precios regulados (5,1%) y alimentos no estacionales (4,2%). Estos aumentos han sido en gran parte impulsados por el alza en los precios de naftas, carnes y tabaco.