Dólar Firme y Mercados Volátiles: Perspectivas para Abril

Con la reactivación del comercio tras varios días de parálisis, los mercados locales empiezan a mostrar signos de estabilidad. Sin embargo, surgen dudas sobre el futuro de otros activos.

El analista Gustavo Quintana destacó la calma que reina en el segmento cambiario, con un dólar oficial por debajo de los $1.400 y sin tensiones notables. En diálogo con Canal E, explicó que la actividad se desarrolla en un ambiente relativamente normal.

Flujo de Divisas y Perspectivas para Abril

A medida que se acerca abril, Quintana se muestra optimista acerca del ingreso de divisas. “No previso un incremento significativo en el tipo de cambio, gracias a la liquidación de divisas del sector agropecuario y otras áreas”, afirmó.

El especialista observó que el flujo de ingresos es alentador, alimentado por la cosecha y las exportaciones de energía y minería, lo que podría contribuir a mantener la estabilidad cambiaria en el corto plazo. Sin embargo, enfatizó que la situación global sigue siendo un factor crítico. “El mercado está ajustando sus expectativas a las condiciones internacionales”, advirtió.

Consejos de Inversión: Estrategia y Adaptabilidad

En el terreno de la inversión, Quintana aconsejó cautela, dado el carácter volátil del mercado. “Es un entorno donde se deben tomar decisiones con prudencia”, subrayó. Para quienes buscan maximizar su rendimiento, recomendó una estrategia clásica: “comprar en bajas y vender en altas”, aunque instó a evitar el estrés de las fluctuaciones diarias.

Para inversores más conservadores, sugirió considerar fondos comunes de inversión, advirtiendo sobre el riesgo de instrumentos relacionados con la inflación debido a una posible desaceleración. En cuanto a las commodities, indicó que activos como el oro y el cobre podrían experimentar alta volatilidad a corto plazo, pero poseen un valor estratégico a largo plazo. “Se anticipan períodos de inestabilidad, especialmente por los conflictos globales”, agregó.

Impacto de las Políticas Económicas Recientes

Sobre las recientes medidas, como la liberación de encajes para estimular el crédito, Quintana señaló que aún es prematuro evaluar su efectividad, aunque el objetivo oficial es incentivar el consumo. En este contexto, resaltó la importancia de tener paciencia y adaptarse a las continuas variaciones del escenario internacional.