Manuel Adorni coloca a sus allegados en el Correo Argentino

La reciente designación de funcionarios por parte del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el Correo Argentino y la Agencia de Publicidad del Estado ha generado un revuelo en el ámbito político. Estas decisiones parecen reforzar su influencia en un entorno cada vez más complejo.

Manuel Adorni ha dado un nuevo golpe estratégico al nombrar a miembros de su círculo cercano en posiciones clave dentro del Correo Argentino y la Agencia de Publicidad del Estado (APESAU). Según informes de Noticias Argentinas, estas designaciones buscan afianzar su control sobre recursos vitales, consolidando su poder en medio de una reestructuración que afecta a las antiguas estructuras de Télam.

Aimé Ayelén Vázquez: La Sombra de Adorni

La figura más relevante de esta movida es Aimé Ayelén Vázquez, conocida en su partido como «la sombra de Adorni». Vázquez, quien asumió la dirección de la Unidad Gabinete de Asesores a principios de este año, también fue nombrada miembro del directorio del Correo. A pesar de

su cargo público, mantiene lazos con el sector privado a través de su consultora, Magma Sinergia SRL, que cofundó con su esposo, Luis Betnaza, vinculado al grupo Techint.

Más Nombres con Historia Política

El directorio del Correo Argentino también cuenta con otros nombres relevantes: Federico Sicilia, con experiencia en la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, e Ian Lionel Vignale, exfuncionario durante el macrismo. Notablemente, Vignale ha enfrentado críticas por mantener dos cargos públicos simultáneamente, lo que levantó interrogantes sobre la gestión de recursos.

Otro caso controversial es el de Pablo Leandro Ciocchini, quien desde 2026 ha ocupado posiciones tanto en Parques Nacionales como en APESAU, mientras la remuneración de los directores del Correo alcanza cifras cercanas a los 6 millones de pesos mensuales, superando incluso la del presidente Javier Milei.

Silencio del Gobierno ante las Preguntas

A pesar de las peticiones de explicaciones sobre la superposición de funciones y altos salarios, las autoridades han optado por no comentar. Este silencio se produce en un clima de creciente tensión interna, acentuada por acusaciones de corrupción y una aparente contradicción entre la austeridad proclamada y las millonarias paritarias de la alta burocracia estatal.

Investigaciones Judiciales en Marcha

Simultáneamente, el fiscal Gerardo Pollicita ha intensificado una investigación sobre el patrimonio de Adorni, solicitando un historial completo de sus propiedades y detalles de sus viajes. Las sospechas giran en torno a una reciente adquisición inmobiliaria, donde se investiga si la compra se realizó por debajo del valor de mercado mediante una hipoteca que podría estar vinculada a lavado de activos.

Control y Poder Institucional

El cambio en la dirección de APESAU es significativo, ya que esta agencia ahora asume el manejo central de la comunicación estatal, que anteriormente recaía en Télam. Al colocar a sus aliados en posiciones estratégicas, Adorni solidifica su control en un área crucial, pero también aumenta el escrutinio sobre su gestión financiera.