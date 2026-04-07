Impacto en el Dólar: Visa y Mastercard a la Vista

El Conflicto Geopolítico detrás de las Amenazas de Trump a PIX, el Sistema de Pagos de Brasil

El reciente ataque de Donald Trump al sistema de pagos PIX de Brasil plantea interrogantes sobre las tensiones geopolíticas en el mercado financiero regional.

El ambiente financiero en América Latina se encuentra en un momento crítico. Donald Trump ha lanzado duras críticas contra PIX, el innovador sistema de pagos electrónicos de Brasil, advirtiendo que tomará medidas como sanciones y aranceles. Para Trump, esta plataforma estatal representa una desventaja para las empresas estadounidenses, en un contexto que trasciende lo meramente comercial e involucra profundas implicaciones geopolíticas.

¿Por qué Trump Condena el Sistema PIX?

PIX ha sido elogiado por su eficiencia y bajos costos. Similar a Transferencias 3.0 en Argentina, este sistema permite realizar cobros y transferencias utilizando identificadores como números de teléfono o códigos QR, con tarifas mínimas de solo 0.33%. En comparación, las tarjetas de crédito y débito tienen tarifas significativamente más altas, de entre 1.13% y 2.34%. Según Diego Kupferberg, analista de Banca y Fintech de Taquion, las preocupaciones de Trump no son nuevas: «Estados Unidos ha iniciado una investigación sobre las prácticas comerciales de Brasil, colocando a PIX en el centro de la discusión de política comercial». El consultor Francisco Chaves del Valle añade que el diseño del Banco Central de Brasil, centrado en la accesibilidad, ha generado un interés creciente que complica la relación entre EE.UU. y Brasil.

Aspectos Clave del Enfrentamiento entre Trump y PIX

Una segunda razón detrás de la crítica de Trump es que el modelo brasileño pone en desventaja a las grandes marcas de tarjetas de crédito y servicios como Google Pay y Apple Pay. Cristian Soragni, profesor de UCA, señala que «esta situación afecta de inmediato a Visa, Mastercard y a todo el sistema bancario tradicional». Más allá de las preocupaciones de competencia, hay un aspecto crucial relacionado con la soberanía digital. Kupferberg explica que “un Banco Central que desarrolla un sistema de pagos público y nacional plantea cuestiones de soberanía, no solo de producto”. Esta percepción fue subrayada por Lula Da Silva, quien lanzó una campaña en redes sociales afirmando: «PIX es de Brasil».

El Juego Geopolítico en la Lucha por los Pagos

El ataque de Estados Unidos se inscribe en un contexto más amplio. Según Soragni, «no se trata solo del sistema de pagos, sino de una agenda que comparten Brasil y otras naciones como Rusia, India, China y Sudáfrica, que tensiona su relación con Washington». El modelo de PIX se alinea con las políticas de BRICS, que buscan minimizar la dependencia del dólar y fomentar el uso de monedas locales. Esto plantea un desafío significativo a las arquitecturas financieras dominadas por EE.UU. Además, Trump ha descartado la posibilidad de crear una moneda digital para el dólar, prefiriendo que los actores del sector privado asuman este riesgo. Mientras tanto, Brasil se prepara para implementar el DREX, su propia moneda digital que podría transformar aún más el panorama de los pagos. La introducción de CBDC en Brasil podría llevar a una evolución en infraestructuras como blockchain, desafiando el dominio estadounidense del sistema financiero internacional. Con la expansión de PIX, cada vez más billeteras y bancos en Argentina se están adaptando al sistema, capturando significativos volúmenes de pagos de turistas argentinos. PIX también se postula como un modelo para otros países, gracias al respaldo del Banco de Pagos Internacionales (BIS).

La Situación en Argentina

En Argentina, la competencia por la interoperabilidad de los pagos ya ha generado desacuerdos. La reciente quiebra de un acuerdo para optimizar la lectura de códigos QR refleja las tensiones en el sector. El núcleo del conflicto se centra en la competencia entre tarjetas de débito y transferencias, donde los comercios enfrentan comisiones del 0.8%, lo que ha permitido que el QR argentino siga vigente frente a las presiones externas. Los expertos han notado que el enfoque colaborativo entre el Banco Central y los actores privados ha sido crucial en este desarrollo, permitiendo un producto más competitivo. Además, se están realizando negociaciones para que el sistema QR de Argentina sea compatible con los sistemas de países vecinos, lo que refuerza la integración regional.

El enfrentamiento por los sistemas de pago refleja una lucha más amplia por definir las reglas de la economía digital global. La respuesta de Trump responde a la necesidad de contener la creciente influencia de modelos de pago alternativos que amenazan la predominancia del dólar y las empresas americanas en el comercio internacional.