Recompensa millonaria por capturar al exguerrillero chileno Galvarino Apablaza

El Gobierno argentino ha lanzado una alerta al ofrecer hasta $20.000.000 a quienes brinden información sobre el exguerrillero chileno Galvarino Apablaza, actualmente prófugo. Esta decisión surge tras la preocupación generada por la fuga del acusado del asesinato de un senador chileno, en un contexto político que involucra a José Antonio Kast y Javier Milei.

El anuncio fue formalizado a través de la Resolución 302/2026, publicada en el Boletín Oficial. La medida permite que cualquier persona con información útil, y que no haya estado involucrada en actos delictivos, se comunique con la línea 134 para colaborar con la búsqueda del fugitivo.

La Fuga de Apablaza y sus Implicaciones Políticas

La situación de Apablaza ha cobrado relevancia tras la reciente visita de José Antonio Kast a Argentina, donde se reunió con Javier Milei. Este encuentro resulta crucial dado que Kast, al asumir la presidencia de Chile, había solicitado la extradición de Apablaza, que cuenta con una orden de captura internacional.

Acciones Judiciales y Búsqueda Frustrada

El pasado 31 de marzo, en el preludio de la visita de Kast, la Justicia y la Interpol realizaron un allanamiento en la vivienda de Apablaza en Moreno, Buenos Aires, pero no lograron localizarlo. Este exguerrillero se encuentra en el ojo del huracán por el asesinato en 1991 del senador Jaime Guzmán, y ha estado en Argentina desde 2010 bajo el estatus de refugiado político.

La Resolución del Gobierno Argentino

En la mencionada resolución, el Poder Ejecutivo hace hincapié en que la ejecución de la extradición había estado suspendida por años debido a las apelaciones y recursos presentados por Apablaza, lo que complicó el proceso judicial. Según la normativa, se considera que el exguerrillero ha incurrido en inconducta procesal, lo que ha permitido que se ordene su inmediata detención.

Reunión y Compromiso con la Justicia

Durante su visita, Kast subrayó el compromiso mostrado por Milei en este caso, afirmando que el Gobierno argentino está haciendo más que en años anteriores. Además, comentó que “tarde o temprano, el prófugo Apablaza va a rendir cuentas ante la Justicia”.

Reacciones y Conflictos Legales

Por otro lado, Rodolfo Yanzón, abogado de Apablaza, presentó una denuncia ante el Comité Contra la Tortura de la ONU, solicitando la intervención de este organismo para detener lo que él considera un proceso ilegal de detención. Yanzón argumenta que esto podría ocasionar un daño irreversible a su cliente, aunque Kast se mostró firme en su posición, asegurando que en Chile contará con un juicio justo.