Dólar hoy: Cotización del martes 3 de febrero

Dólar Blue: Cotizaciones del 3 de febrero de 2026 en Argentina

Este martes, el mercado cambiario presenta cifras clave para quienes siguen de cerca la evolución del dólar en Argentina. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre las cotizaciones del día.

Valor del Dólar Blue hoy

En el día de hoy, el dólar blue se posiciona en $1.430,00 para la compra y $1.450,00 para la venta, reflejando la dinámica del mercado paralelo.

Cotización del Dólar Oficial

Según los datos proporcionados por el Banco de la Nación Argentina (BNA), la cotización del dólar oficial es de $1.420,00 en compra y $1.470,00 en venta este 3 de febrero.

Dólar MEP: ¿a cuánto se cotiza?

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, marca un precio de $1.488,20 para la compra y $1.452,80 para la venta en el mercado.

Dólar Contado con Liquidación

En cuanto al dólar contado con liquidación (CCL), su cotización se encuentra en $1.488,50 para la compra y $1.492,50 para la venta.

Dólar Cripto: Cotización del día

El dólar cripto está operando hoy a $1.498,40 en compra y $1.498,50 en venta, ofreciendo alternativas en el mercado de criptomonedas.

Dólar Tarjeta para Turistas

La tasa de cambio para las transacciones con tarjetas de crédito en dólares se encuentra hoy, lunes 2 de febrero, en $1.911,00, reflejando el tipo de cambio correspondiente.

Riesgo País en Números

Finalmente, el riesgo país, que mide las diferencias en los costos de los bonos soberanos, se ubica actualmente en 494 puntos básicos, un indicador importante para inversores y analistas económicos.