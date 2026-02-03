Niño con cáncer en Florianópolis podría ser trasladado al Garrahan

Felipe, un niño argentino de dos años, se enfrenta a un diagnóstico de cáncer que alteró sus vacaciones en Florianópolis, Brasil. A pesar del duro golpe, su salud muestra signos positivos mientras su familia se prepara para su traslado a Buenos Aires.

Con el respaldo emocional de su familia y la solidaridad de muchos, Felipe permanece internado en un centro de salud brasileño. La madre del pequeño, María de los Ángeles Solís, compartió un emotivo mensaje en redes sociales, agradeciendo a todos los que han apoyado a su hijo en este difícil momento.

Un Viaje que Cambió Todo

El 24 de enero, Felipe partió de vacaciones con su padre desde Chaco hacia Florianópolis. Sin embargo, su alegría se vio opacada por un repentino malestar que llevó a su padre, Iván Nicolás Adamczuk, a buscar atención médica.

Los Primeros Síntomas

Los problemas de salud comenzaron a manifestarse rápidamente. “No quería comer y estaba muy irritable”, relató Iván, quien decidió llevarlo a un centro médico después de varios días de preocupación.

Diagnóstico Alarmante

El 27 de enero, tras varios estudios, los médicos confirmaron que Felipe padecía un neuroblastoma, un tipo de cáncer común en niños. El diagnóstico fue devastador, pero gracias a la atención inmediata, su estado ha mostrado avances positivos.

El Apoyo de Profesionales en Brasil

Iván resaltó la atención médica recibida en Brasil, afirmando que “nos incluyeron como si fuéramos uno de ellos”. Los profesionales fueron amables y se aseguraron de que entendieran cada paso del tratamiento, lo que brindó algo de alivio en este momento difícil.

Preparativos para el Tratamiento

Los médicos han evaluado la posibilidad de trasladar a Felipe al Hospital Garrahan en Buenos Aires para comenzar su tratamiento de quimioterapia. “Sus indicadores vitales están estabilizados, por lo que están considerando la opción del traslado”, explicó Adamczuk.

Momento Decisivo

A pesar de los desafíos, la familia se mantiene optimista. “Él es un guerrero que está luchando con todas sus fuerzas. Les agradezco a todos por sus oraciones y mensajes de apoyo”, comentó María durante un video en redes sociales.

Un Mensaje de Esperanza

El padre de Felipe compartió un emotivo video en Instagram, lleno de imágenes del pequeño, acompañado por la conmovedora canción «Ojos Color Sol» de Calle 13. Las letras reflejan el amor y la esperanza que la familia siente en estos momentos difíciles.

“Tus ojos hacen magia, despertaste y le diste vuelta a mi universo”, son algunas de las frases que resuenan en el corazón de quienes lo siguen. La comunidad permanece unida, apoyando a Felipe y su familia en cada paso de esta lucha.