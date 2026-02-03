Josh D’Amaro, nuevo CEO de Disney: el líder de parques y cruceros asume el cargo

Disney ha nombrado a Josh D’Amaro como su nuevo CEO, poniendo fin a una serie de giros inesperados en la cúpula de la emblemática empresa. Este cambio se da en un contexto complejo tras la abrupta salida de su predecesor.

Un Camino Tortuoso hacia la Sucesión

Bob Iger, quien guió a Disney durante 15 años, dejó su puesto en 2020. Sin embargo, su regreso en 2022 tras la salida de Bob Chapek, su sucesor elegido, marcó una etapa tumultuosa para la compañía. Iger enfrentó presiones crecientes mientras intentaba estabilizar el rumbo de Disney.

El Nuevo CEO: Experiencia y Liderazgo

Desde 2020, D’Amaro ha ocupado el cargo de presidente de experiencias Disney, supervisando parques temáticos y cruceros, lo que lo convierte en un candidato conocido para el puesto. En una declaración reciente, Iger elogió a D’Amaro como “un líder excepcional y la persona adecuada para liderar nuestra próxima etapa”.

Un Legado que Continuar

Seis años atrás, Iger había declarado que Chapek era “extremadamente calificado para llevar a la compañía a su próximo siglo”. Ahora, D’Amaro, quien tomará el timón en marzo, se enfrenta al desafío de innovar mientras honra el legado de Disney.

Un Futuro en Transformación

Además del nombramiento de D’Amaro, Dana Walden, co-presidente de la división de entretenimiento, asumirá el cargo de presidenta y directora creativa, un movimiento que busca fortalecer la visión creativa dentro de la empresa.

Disney: Un Imperio en Evolución

Disney, con un valor estimado en $185 mil millones, es uno de los conglomerados de medios más influyentes del mundo. Con adquisiciones estratégicas de Pixar, Marvel y Lucasfilm, la empresa también cuenta con un extenso negocio turístico. A pesar de un reciente repunte en las ganancias de su servicio de streaming, Disney+ y otros, la compañía ha alertado sobre desafíos en la afluencia de visitantes a sus parques.

Un Mensaje de Esperanza

D’Amaro expresó su gratitud a la junta por la confianza depositada en él y destacó que “la fortaleza de Disney siempre ha provenido de nuestra gente y de la excelencia creativa que define nuestras historias y experiencias”. Su entusiasmo por trabajar con los equipos y socios creativos es palpable.

Preparándose para el Reto

Aunque D’Amaro es menos conocido en el entorno de Hollywood que su predecesor, se espera que su conocimiento del ADN de la marca Disney y su atención al detalle sean cruciales para afrontar los desafíos venideros.

Iger comentó: “D’Amaro tiene una apreciación instintiva de la marca Disney y una profunda comprensión de lo que resuena con nuestras audiencias, además del rigor necesario para entregar proyectos ambiciosos”.