Dólar, Inflación y Salarios: El Desafío de Caputo

Un análisis reciente destaca una compleja dinámica económica en Argentina, marcada por la apreciación del tipo de cambio, pero a la vez, un creciente problema inflacionario y la caída del poder adquisitivo.

Desde noviembre del año pasado, el país atraviesa una situación económica sin precedentes. La combinación de una apreciación cambiaria junto a la aceleración de la inflación y la merma en los ingresos reales ha saltado a la vista de los especialistas. A lo largo de los últimos meses, se ha evidenciado una tendencia que potencialmente pone en jaque la estabilidad económica.

Apreciación Cambiaria y Caída del Salario Real

Entre noviembre de 2025 y enero de 2026, datos del Banco Central y la Secretaría de Trabajo muestran que el tipo de cambio real se apreció un 8%, mientras que los salarios formales disminuyeron un 4,5%. En febrero y marzo, la apreciación continuó con un incremento adicional del 7,5%, y el poder adquisitivo de los trabajadores registrados se redujo en un 2% más. Estas cifras reflejan una situación inusual para la economía argentina.

Un Hecho Excepcional

Según el análisis de la gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia, este proceso de apreciación cambiaria se acompaña de una caída del salario real de un 17% y un 6% respectivamente. Históricamente, estas dinámicas solo se han observado durante períodos cortos en el tiempo, como los últimos meses de 2020 o inicios de 2021.

El Impacto en la Cuenta Corriente

A pesar de las dificultades, este contexto ha generado un leve alivio en la cuenta corriente, debido a la disminución en la demanda interna que reduce la necesidad de importaciones. Sin embargo, el estudio advierte que con US$ 17.500 millones en deudas a vencer de aquí a marzo de 2027, el superávit no será suficiente para cubrir las obligaciones financieras, lo que hace esencial el financiamiento externo para el Sector Público Nacional.

Inflación: Un Problema Persistente

La inflación se ha convertido en el principal desafío a enfrentar. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) ha mostrado un incremento alarmante, pasando de un 2% en la mitad del año pasado a un 2,9% en el presente. Se espera que el próximo informe del Indec, a ser publicado el 14 de abril, confirme la tendencia al alza en el IPC, sumando un 9% en el primer trimestre de 2026, superando las proyecciones oficiales de aumento de precios para todo el año.

Reacciones del Gobierno

La creciente inflación ha encendido las alarmas en el Gobierno. El presidente Javier Milei ha reconocido en sus redes sociales la dureza de los últimos meses, aunque ha atribuido la culpa al kirchnerismo, evadiendo la responsabilidad actual del Ejecutivo.