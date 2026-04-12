Presidente de la Asamblea General: ‘Las guerras en curso son falla de los Estados miembros, no de la ONU’

La Presidenta de la Asamblea General de la ONU, Annalena Baerbock, defiende la importancia de los Estados miembros en la perpetuación de los conflictos bélicos y destaca el papel crucial del organismo internacional.

En una reciente entrevista con Euronews, Baerbock subrayó que la responsabilidad por las guerras no recae en la ONU, sino en los Estados que eligen ignorar la Carta de las Naciones Unidas. “Cuando un país inicia una guerra de agresión, la ONU no está fallando. Es el Estado miembro el que está violando flagrantemente el pacto”, explicó.

La exministra de Asuntos Exteriores de Alemania enfatizó la necesidad de una mayor presión de otros Estados miembros para abordar estas crisis. Reconoció que, a pesar de las críticas que enfrenta la ONU por su aparente incapacidad para mantener la paz, el organismo es un conjunto de 193 Estados diversos que requieren colaboración mutua.

Los Retos del Consejo de Seguridad

Baerbock también abordó el problema de los poderes de veto en el Consejo de Seguridad, asegurando que estos obstaculizan la capacidad del organismo para resolver los conflictos actuales. Las potencias permanentes —China, Francia, Rusia, el Reino Unido y Estados Unidos— poseen la facultad de bloquear resoluciones, lo que ha creado parálisis en momentos críticos.

En años recientes, la falta de acciones efectivas por parte de Rusia y Estados Unidos en situaciones como la de Ucrania y Gaza ha resaltado la urgencia de reformas. En 2024, se registraron ocho vetos, la cifra más alta desde 1986. Baerbock denunció que, al ejercer su derecho de veto, algunos Estados incluso defienden violaciones a las leyes internacionales.

La Necesidad de Reformas

Ante esta situación, los llamados a la reforma del Consejo de Seguridad han crecido, abogando por una reducción en el poder de veto y mayor representación de regiones como África y América Latina. En 2025, el Secretario General de la ONU, António Guterres, lanzó la iniciativa UN80, que busca modernizar la estructura y los mandatos del organismo.

A pesar de estos esfuerzos, los miembros permanentes muestran resistencia a ceder parte de su influencia. “Las reformas requieren el acuerdo de todos los miembros, y actualmente no hay muchas ganas de hacerlo”, añadió Baerbock.

El Consejo de Paz y la ONU

Con la creación del denominado Consejo de Paz por parte de Estados Unidos para supervisar el alto al fuego en Gaza, han surgido preocupaciones sobre si este podría convertirse en un competidor para la ONU. Sin embargo, Baerbock se mostró optimista y reafirmó que la fortaleza de la ONU radica en que cada Estado, grande o pequeño, tiene voz igualitaria.

“Es un principio fundamental que todos los miembros tienen un asiento en la mesa, lo cual es crucial para la responsabilidad global que la ONU representa”, concluyó sobre este tema.