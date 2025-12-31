Dólar y Dólar Blue: Cotización EN VIVO – Miércoles 31 de diciembre de 2025

La jornada cambial de hoy trae cifras importantes sobre el dólar y el euro en Argentina. Conocé los valores más relevantes y su impacto en la economía nacional.

Dólar Blue: Valor Actual

En el mercado paralelo, el **dólar blue** se establece hoy con un precio de **$1530,00 para la compra** y **$1510,00 para la venta**.

Dólar Oficial: Cotización en el Banco de la Nación

Según la pizarra del **Banco de la Nación Argentina**, el **dólar oficial** cotiza a **$1480,00 para la compra** y **$1430,00 para la venta** en esta fecha.

Dólar MEP: Actualización de Precio

El **dólar MEP**, utilizado en operaciones en la bolsa, tiene un valor de **$1481,40 para la compra** y **$1485,90 para la venta**.

Dólar Contado con Liquidación (CCL)

El **dólar CCL** se encuentra cotizando a **$1516,90 para la compra** y **$1523,30 para la venta**.

Dólar Cripto: Operaciones y Valores

El **dólar cripto** tiene un precio de **$1548,90 para la compra** y **$1536,07 para la venta**, marcando su ámbito en el mercado de criptomonedas.

Dólar Tarjeta: Un Valor a Considerar

El **dólar tarjeta** se calcula en **$1924,00** por cada dólar, esencial para quienes consumen en moneda extranjera a través de servicios digitales o compras en el exterior.

Euro Oficial: Cotización Actual

El **euro oficial** se establece hoy en el mercado formal con un valor de **$1765,44 para la compra** y **$1669,67 para la venta**.

Euro Blue: Precio en el Mercado Informal

En el ámbito informal, el **euro blue** hoy cotiza a **$1858,75 para la compra** y **$1826,75 para la venta**, reflejando su diferencia con el valor oficial.

Riesgo País: Un Indicador Clave

El **riesgo país**, indicador elaborado por el **JP Morgan**, se posiciona hoy en **571 puntos básicos**, señalando la percepción del riesgo asociado a invertir en Argentina.