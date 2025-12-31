Interpol y un padre argentino: una operación heroica para rescatar a sus hijos en Brasil

Un padre argentino enfrenta un desafío inimaginable: recuperar a sus hijos secuestrados y llevarlos a casa para la Navidad. La conmovedora historia de José María Rosa revela la lucha contra la adversidad y el anhelo de unión familiar.

Desaparición y Búsqueda: La Odisea de un Padre Amoroso

José María Rosa, de 50 años, se embarcó en un viaje a Río de Janeiro el 1° de octubre de 2024 para reunirse con sus hijos, a quienes no había visto desde febrero de ese año. Su madre, Ilona Grabarczik, había llevado a los niños, F. de 11 años y F. de 6, sin su consentimiento. Desde entonces, Interpol había estado buscándolos, hasta que a finales de septiembre fueron encontrados en situación de vulnerabilidad en Copacabana.

Un Reencuentro Emocionante y Tenso

La justicia brasileña decidió que los niños fueran alojados en un abrigo estatal mientras Rosa se trasladaba a Brasil para verlos y dialogar con su ex pareja. Tras varias semanas de incertidumbre, se llevó a cabo una audiencia de conciliación. “Acordamos que el 26 de diciembre los niños volverían a Argentina, donde siempre vivieron conmigo”, relató Rosa.

Cambio de Último Momento: Un Plan Desarticulado

Sin embargo, a dos días del regreso, surgió un giro inesperado en el plan. “Se descubrió que había un plan de secuestro por parte de la madre”, reveló Rosa. Las autoridades decidieron adelantar el regreso al 24 de diciembre, tras evaluar el riesgo de fuga.

Un Operativo de Rescate Rápido

La Policía Federal de Brasil supervisó la visita de la madre y eligió un lugar seguro para su encuentro. Rosa, con el apoyo de Interpol, tuvo que actuar rápidamente para asegurar su regreso. “Un agente de Interpol nos ayudó; incluso nos dio refugio la noche anterior a nuestro vuelo”, comentó.

Descubrimientos Alarmantes y Estrategias de Saldar Deudas

Durante su estadía, Rosa hizo un descubrimiento inquietante: un geolocalizador en el calzado de su hijo. “Fue entonces cuando comprendí que la madre estaba más cerca de lo que pensaba”, añadió. Mientras luchaba por recuperar a sus hijos, Rosa tuvo que hacer sacrificios económicos, incluso trabajando en un restaurante para poder subsistir.

Regreso a Casa: Una Navidad que Nunca Olvidarán

Finalmente, el 24 de diciembre, José María y sus hijos abordaron un vuelo de Aerolíneas Argentinas. «Nunca pensé que llegaríamos a casa justo para Nochebuena», expresó Rosa, visiblemente emocionado. Al llegar a Buenos Aires, vivieron una Navidad que atesorarán para siempre.

Reflexiones Sobre un Viaje Inolvidable

Mirando hacia atrás, Rosa no puede creer todo lo que ha pasado en estos meses. “Mi prioridad ahora es cuidar de mis hijos y recuperarme de esta pesada carga emocional. Aunque estoy endeudado, volver a tener a mis hijos seguros es lo único que importaba”, concluyó.