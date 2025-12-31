Tragedia en Machu Picchu: Un muerto y decenas de heridos tras choque de trenes

Una colisión devastadora en la ruta hacia la emblemática ciudad inca ha dejado un saldo trágico de un muerto y múltiples heridos. Los detalles de este lamentable incidente continúan surgiendo.

Choque de trenes en la ruta a Machu Picchu

Un maquinista perdió la vida en un accidente ferroviario ocurrido el martes, cuando dos trenes chocaron en la única vía que conecta Ollantaytambo con Aguas Calientes, punto de acceso hacia Machu Picchu. Las autoridades locales han confirmado la gravedad del suceso, que tuvo lugar en una de las rutas turísticas más transitadas de Perú.

Respuesta de emergencia ante la tragedia

Equipos de emergencia acudieron al lugar de la colisión, desplegando al menos 20 ambulancias para atender a los heridos, quienes fueron trasladados a hospitales de la cercana ciudad de Cusco. Según el Ministerio de Salud del país, se han registrado 36 heridos, varios de los cuales presentan traumatismos y contusiones. Hasta el momento, nueve personas han sido dadas de alta, mientras que 25 continúan en observación médica.

Identidad de los heridos y atención internacional

La embajada de Estados Unidos en Perú ha informado sobre la presencia de ciudadanos estadounidenses entre los afectados, aunque la policía aún no ha podido confirmar la identidad de todos los involucrados en la tragedia.

Acciones del gobierno y autoridades locales

El presidente José Jeri, junto a su gabinete y los ministros de Comercio Exterior y Turismo, así como de Transportes y Comunicaciones, se encuentra en Cusco para supervisar las operaciones de rescate y atención a las víctimas.

Operativos de evacuación y situación actual de los turistas

Mientras tanto, cientos de turistas permanecen en el lugar del accidente, a la espera de ser evacuados. Las operaciones en la zona se han visto complicadas por las condiciones del terreno, lo que ha retrasado la asistencia a los visitantes. Reportes indican que al menos 20 heridos están en estado crítico, lo que aumenta la preocupación en torno al incidente.

Contexto del sucedido: Las rutas hacia Machu Picchu

La vía donde ocurrió el accidente es crucial para el acceso a Machu Picchu, Patrimonio de la Humanidad. Los trenes involucrados en el accidente son operados por las empresas PeruRail e Inca Rail, que lamentaron el incidente y aseguraron haber brindado inmediatamente asistencia a los afectados.

Una situación que se enmarca en la controversia local

Este trágico accidente ocurre en un contexto de tensiones entre las empresas de transporte y comunidades locales que critican la falta de transparencia en los procesos de licitación de los servicios. Los altos costos de los trenes y autobuses que llevan a los turistas a Machu Picchu son un tema recurrente de discusión, que resalta las desigualdades en el acceso a uno de los destinos más populares del mundo.

La grandeza y vulnerabilidad de Machu Picchu

Construida en el siglo XV, la ciudad inca de Machu Picchu se ha consolidado como uno de los principales atractivos turísticos a nivel mundial, pero también enfrenta desafíos relacionados con el turismo masivo. Las restricciones implementadas en 2011 para limitar el número de visitantes buscan preservar este histórico lugar, que sigue siendo un punto de interés de enormes dimensiones en el paisaje cultural peruano.