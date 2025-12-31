Luca Scarlato se marcha de River por la patria potestad

La reciente partida del talentoso Luca Scarlato de River Plate ha desatado un torbellino de emociones y críticas. La madre del joven futbolista, Lorena Cuervo, denuncia que el club no protegió los intereses deportivos de su hijo, quien aún no había firmado su primer contrato profesional.

El mediocampista ofensivo de solo 16 años, recientemente campeón con la Selección Argentina Sub 16, deja el club sin compensación económica. Según Cuervo, esta decisión no se debió a cuestiones monetarias, sino a la ausencia de un proyecto claro que beneficiara a su hijo.

El Sentimiento Detrás de la Decisión

En diálogo con DSports, Lorena expuso el dolor que siente por la situación: “Detrás de cada chico hay una familia, sueños y sacrificios. No somos millonarios, trabajamos duro para alcanzar el sueño de nuestro hijo, no por dinero”.

Lazos Emocionales Fuertes

Luca siempre ha sido un ferviente seguidor de River, anhelando debutar en Primera y representar a su país. Su madre subrayó el fuerte vínculo emocional que mantiene con el club y lamentó profundamente la forma en que se ha tratado su carrera.

Críticas al Manejo Institucional

Cuervo no se guardó las críticas hacia la gestión de River y defendió a Martín Guastadisegno, el representante de Luca: “No tiene interés económico, es como un hermano para nosotros y quiere lo mejor para Luca”. Además, mencionó situaciones mediáticas que dañaron la imagen del jugador, como falsos anuncios de contratos y rumores de transferencias.

Preocupaciones Médicas y Presiones

Uno de los aspectos más graves que reveló Lorena fue la negligencia médica. “Luca jugó casi dos meses con pubalgia sin recibir el tratamiento adecuado porque lo necesitaban para jugar los sábados. Esa lesión se volvió crónica”, denunció. También apuntó que existieron presiones para que su hijo firmara un contrato, bajo la amenaza de no ser convocado a la Selección, algo que calificó de «extremadamente estresante».

Dudas sobre el Futuro Profesional

La madre del juvenil explicó que la decisión de irse también estuvo motivada por la falta de claridad respecto al futuro deportivo de Luca. “Nunca nos dijeron cuál era el proyecto. Hemos visto a muchos chicos llegar a Reserva, ser cedidos y a los 21 quedar libres, lo que nos preocupaba”.

El Futuro de Scarlato

Mientras que River sostiene haber rechazado ofertas y que el futuro de Luca podría estar en Italia, con Parma como principal postulante, la familia Scarlato insiste en que su partida fue una elección para salvaguardar la carrera del joven talento.