¿Cuánto costarán tus suscripciones en 2026?

Con el auge de las plataformas de streaming, música y herramientas digitales, las facturas mensuales podrían ser más altas de lo que imaginas. Descubre por qué el costo de tus suscripciones podría superar los $100.000 el próximo año.

En Argentina, el gasto en servicios de streaming, música, deportes y almacenamiento está en constante crecimiento. Estas plataformas se han convertido en elementos esenciales, lejos de ser meros lujos.

Un Gasto Fijo Creciente

Con la proliferación de Netflix, Amazon Prime, Spotify y otras aplicaciones, los usuarios se encuentran ahora con la necesidad de gestionar un número creciente de suscripciones. Además, las herramientas de inteligencia artificial y diseño gráfico han comenzado a formar parte de esta tendencia, añadiendo más gastos al presupuesto mensual.

Perspectivas para 2026

De cara al año 2026, se estima que las suscripciones digitales superarán los $100.000 mensuales por individuo, lo que plantea una pregunta importante: ¿cuánto costarán realmente los servicios más populares en enero?

¿Cuánto Invertirás en Streaming?

Si deseas mantener cuentas activas en las ocho plataformas de streaming más utilizadas en Argentina, prepárate para un desembolso mensual de $78.168, incluyendo tributos como el IVA e Ingresos Brutos. Aquí te presentamos un desglose de precios por plataforma:

Plataformas y Costos:

Paramount+ Estándar: $1.625

HBO MAX Estándar: $10.320

Amazon Prime Video Estándar: $7.994

Netflix Estándar: $18.449

Apple TV+ Individual: $12.775

Spotify Individual: $4.058

YouTube Premium Individual: $4.181

Disney+ Premium: $18.767

Costos de Videojuegos y Almacenamiento en la Nube

Los apasionados de los videojuegos no se salvan: por ejemplo, PlayStation Plus Deluxe puede costar hasta $25.569, mientras que el GamePass Ultimate de Xbox asciende a $30.749.

El almacenamiento en la nube añade otro nivel de gasto considerable. Tener 2TB en Google Drive con el servicio One Premium implica un desembolso mensual de $18.198, una cifra que se duplica si también utilizas iCloud de Apple, lo que resulta en $36.386 al mes solo en almacenamiento virtual.

Inteligencia Artificial y Edición Gráfica

El uso de inteligencia artificial se está integrando cada vez más en la vida diaria y laboral. Con ChatGPT Plus a un costo de $36.432 por mes, y herramientas de edición como Creative Cloud que alcanzan los $41.851 al mes, los costos siguen creciendo. Si prefieres una opción más económica, Canva Pro está disponible por $11.880, aunque es menos poderosa en comparación con Adobe.

Si sumas todos estos gastos en algún momento, llegará a ser inevitable: una persona podría desembolsar más de $100.000 mensualmente en suscripciones digitales en el actual escenario argentino.