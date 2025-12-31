18 Recetas Rápidas y Sabrosas en Solo 15 Minutos

Disfrutar de una velada deliciosa al final del año no tiene por qué ser complicado. El Año Nuevo llega con antojos de lo dulce, y aquí te traemos opciones irresistibles para endulzar tu mesa.

La época festiva está llena de tentaciones culinarias, y aunque la comodidad de comprar postres está a la vuelta de la esquina, ¿qué tal si te animas a preparar algo especial para la última cena del año? ¡Aquí encontrarás opciones rápidas y sabrosas que deslumbran!

18 Postres Deliciosos que Puedes Hacer en 15 Minutos

1. Panqueques de Dulce de Leche



Panqueques de dulce de leche

Ya sea con un buen relleno de dulce de leche o simplemente untados, estos panqueques son el cierre perfecto para cualquier comida festiva. Agrega algunos merengues o galletitas para darle un toque extra.

2. Panqueques de Manzana



Panqueques de manzana

Servidos tibios, estos panqueques son ideales con una bola de helado o crema montada. Para un toque sofisticado, ¡intenta flambearlos!

3. Panqueques de Chocolate sin Harina



Panqueques de chocolate sin harina

Hechos con cacao y leche en polvo, son perfectos para quienes evitan el gluten. Acompáñalos con frutas frescas para un contraste delicioso.

4. Postre Rápido de Peras



Postre rápido de peras

Con solo peras, nueces y azúcar, puedes crear un postre delicioso. Agrega crema batida o un toque de helado para elevarlo aún más.

5. Compota de Peras



Compota de peras

Fácil de preparar y perfecta para acompañar con crema chantilly, esta compota es un clásico que encanta a todos.

6. Postre Fácil de Manzana



Postre fácil de manzana

Utiliza cualquier fruta que tengas a mano, como duraznos o bananas, para un postre ligero y delicioso.

7. Banana Split Clásico



Banana split

Este postre retro, que combina banana, helado y crema, es un clásico que sigue siendo un favorito en las mesas argentinas.

8. Pan Dulce Helado



Pan dulce helado

Este postre festivo se puede preparar con antelación y guarda el sabor especial de las fiestas.

9. Mousse de Dulce de Leche Super Fácil



Mousse de dulce de leche

Con solo dos ingredientes, esta mousse es ideal para quienes buscan un postre ligero y fresco.

10. Postre Express de Dulce de Leche



Postre express de dulce de leche

Armado en vasos, es perfecto para un toque personal que impresiona sin esfuerzo.

11. Trifle en Vasos



Trifle, un postre en capas

Una opción divertida, esta mezcla de capas de texturas diferentes es un plato que asegura sonrisas.

12. Copa Don Pedro



Copa Don Pedro

Un clásico que combina helado y licor, ideal para los adultos en la celebración.

13. Flan de Chocolate al Microondas



Flan de chocolate al microondas

Un postre delicioso y rápido, ideal para esos momentos de antojo.

14. Helado de Banana Casero



Helado de banana. Foto: Shutterstock.

Un helado natural que puedes preparar con solo un par de bananas y unos minutos de tu tiempo.

15. Alfajores con Cookies



Alfajores con cookies

Prepara unos alfajores instantáneos con helado y cookies para deleitar a tus invitados.

16. Crema de Frutillas



Crema de frutillas

Una mezcla fresca que se sirve en copas, ideal para poner un toque elegante a tu mesa.

17. Helado de Banana Split Ultra Rápido



Helado de banana split ultra rápido

Transforma la banana en un helado sin complicaciones. Solo licúa y listo: el placer está servido.

18. Cheesecake sin Horno



Cheesecake sin horno

Este cheesecake es la opción ideal para disfrutar de un postre sin complicaciones en los días calurosos.