Taiana advierte: ‘La Inocencia Fiscal nos convierte en un paraíso para el lavado de dinero’

El diputado nacional Jorge Taiana se expresó de manera contundente en contra de la reciente ley de Inocencia Fiscal, advirtiendo que podría convertir a Argentina en un "paraíso del lavado de dinero".

El legislador de Unión por la Patria no escatimó en palabras al referirse a la norma aprobada en el Congreso. Según Taiana, esta nueva legislación representa una grave amenaza para la transparencia financiera del país.

Un Paradigma Peligroso

“La denominada ‘ley de inocencia fiscal’ nos convierte en un refugio para el lavado de activos y el blanqueo de dinero proveniente del narcotráfico”, afirmó Taiana en su cuenta de la red social X. El legislador enfatizó que esta medida contradice los compromisos internacionales que Argentina ha asumido, especialmente con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que ya había emitido advertencias al gobierno sobre la falta de claridad en sus prácticas financieras.

Una Broma de Mal Gusto

“Es una verdadera tomadura de pelo. Aunque la llaman ley de la Inocencia Fiscal, en realidad se trata de una herramienta para evitar que se castigue a los infractores fiscales”, insistió. Taiana agregó que este tipo de legislaciones debería aprobarse el 28 de diciembre, en el Día de los Inocentes, dada su naturaleza irónica.

El exministro de Defensa continuó: “La ley es vergonzosa. Acorta los plazos y otorga un principio de inocencia, incluso en casos de cientos de millones de pesos. Con esto, estamos convirtiendo a Argentina en un ‘viva la pepa’ en términos de control fiscal. Lo que queda es la arbitrariedad y la persecución selectiva por parte del gobierno”.

Reticencia a la Desinversión

En una crítica a las políticas económicas actuales, Taiana señaló: “Nadie se deshará de sus dólares si puede conservarlos. Esta estrategia se dirige contra la clase media, pero es una ilusión, porque la confianza en el gobierno es extremadamente baja”.