Dólares en aumento y menos restricciones, pero la economía permanece estancada

La Economía Argentina: Aumenta el Flujo de Dólares, Pero la Industria Sigue en Crisis

El panorama económico en Argentina se vislumbra con matices contrastantes. Mientras el Gobierno se prepara para aflojar restricciones cambiarias, el sector industrial sigue sufriendo caídas significativas en su producción.

Más Dólares al Mercado: Menos Restricciones Cambiarias

El viceministro José Luis Daza ha adelantado que se espera un aumento en la presión a la baja sobre el dólar debido a la entrada de divisas provenientes de la agricultura, energía y minería. En el primer trimestre, el Banco Central logró adquirir u$s4.500 millones, incluso con la salida de dividendos, lo que le permite mantener su esquema cambiario.

Además, en los últimos meses, las empresas y provincias han emitido más de u$s11.800 millones en deuda, lo que ha reforzado la oferta de dólares en el mercado oficial. Empresas como YPF aportaron recientemente u$s122 millones, lo que, junto con la expectativa de una abundante cosecha, ha generado un optimismo cauteloso en el sector financiero.

Expectativas Positivas por la Cosecha

La anticipación de una cosecha que podría generar entre u$s24.000 millones y u$s26.000 millones se suma a las proyecciones de incremento en exportaciones de sectores como la energía y la minería, creando un entorno favorable para el peso argentino. Se estima que la estabilidad de la moneda y el poder de compra del Banco Central podrían persistir hasta la mitad del año.

Flexibilización Cambiaria: Nuevas Oportunidades

Con un respaldo significativo en reservas, el Banco Central decidió implementar una nueva flexibilización cambiaria. En los últimos 100 días, se han registrado compras por u$s4.964 millones, lo que ha permitido reducir las restricciones para personas y empresas. A partir de ahora, cada banco definirá su propio límite para la extracción de dólares con tarjeta en el exterior, lo que ofrece mayor libertad a los usuarios.

Además, se han extendido los plazos para la repatriación de divisas por parte de exportadores, facilitando el acceso al mercado oficial para las empresas con deudas. Esta estrategia busca estabilizar el tipo de cambio, fortalecer las reservas y prevenir un nuevo aumento brusco en los precios.

La Industria Continúa en Caída: Un Futuro Incierto

A pesar de los avances en el frente cambiario, la economía real enfrenta un estancamiento preocupante. En febrero, la industria registró una caída del 8,7% interanual, acumulando ocho meses en baja y volviendo a niveles similares a julio de 2020. En los primeros dos meses del año, la contracción total fue del 6%.

Los datos revelan un deterioro significativo en múltiples sectores: la producción de equipos y aparatos se hundió un 24,6%, el sector automotor cayó 24%, y tanto textiles como calzado retrocedieron 22,6%. Incluso el rubro de alimentos y bebidas, esencial para el consumo básico, mostró una baja del 7,2%.

Datos Alarmantes en la Producción

La maquinaria agropecuaria sufrió un desplome del 37,7%, mientras que la fabricación de heladeras y lavarropas se contrajo un 38%. La única excepción notable fue la refinación de petróleo y productos químicos, que experimentó un leve aumento del 2,7%.

A pesar de las señales de alivio en el frente cambiario, la industria argentina continúa alejándose de una pronta recuperación, dejando al Gobierno con un desafío considerable en el horizonte económico.