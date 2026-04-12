Nuevo Mapa Urbano: Control y Desafíos en la Contención Social

Con un contundente respaldo de 51 votos a favor en la Legislatura provincial, la reciente reforma al Código de Convivencia promete revolucionar la nocturnidad y la gestión del espacio público. Este cambio, fruto de intensos debates, busca una convivencia más armónica en la provincia.

Un paso decidivo hacia una mejor convivencia

Juan Manuel Llamosas, presidente de la Legislatura, subraya la importancia de esta reforma como una clara decisión política de avanzar sin evasivas. “Hemos dado un paso crucial hacia el ordenamiento del espacio público. Esta iniciativa del gobernador pretende fortalecer la colaboración policial y generar un ambiente de tranquilidad para los ciudadanos”, afirmó Llamosas, exintendente de Río Cuarto.

Resaltó también el consenso logrado con diversos bloques políticos, especialmente el PRO y la UCR, aunque el Frente Cívico se opuso. “Este acuerdo refleja el esfuerzo conjunto en busca de un objetivo compartido”, comentó.

Nueva regulación para un viejo problema: las ‘hordas de motos’

Una innovación clave en esta legislación es la inclusión de un enfoque hacia las “hordas de motos”, un fenómeno que ha impactado significativamente en los municipios del interior. “Hemos establecido disposiciones específicas para abordar este problema, brindando a las fuerzas del orden un marco legal adecuado para actuar”, añadió Llamosas.

Modernización tecnológica en la Capital

En un esfuerzo por modernizar el sistema, la ley tendrá un fuerte componente digital en la Capital. Marcos Vázquez, concejal oficialista, anticipa que se espera que el sistema esté plenamente operativo antes del Mundial de Fútbol de junio y julio. “Implementaremos un sistema digital que eliminará la necesidad de efectivo, asegurando que todos los pagos se realicen a través de aplicaciones”, explicó Vázquez.

Esta iniciativa también incluye la colaboración formal con cooperativas de trabajo, garantizando que las transacciones sean seguras y transparentes, así como la introducción de nuevas zonas de aplicación para abordar desbordes en áreas específicas.

Un enfoque equilibrado: entre la regulación y el apoyo social

Matías Chamorro, legislador, enfatiza la importancia de integrar una perspectiva social en esta reforma. “La ley tiene que tener un enfoque sociocomunitario para evitar un abordaje únicamente punitivo”, expresó. Detalló que se incluirán artículos que fomenten programas de acompañamiento para municipios en temas de salud mental y laborales.

Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad, destacó que la eliminación del concepto de “voluntad de pago” permitirá a la policía actuar con mayor claridad. “Las nuevas reglas aseguran que cualquier actividad no autorizada por el municipio será considerada ilegal”, aseguró Quinteros, dejando claro que el enfoque no será represivo, sino racional y cauteloso.

La realidad de los cuidacoches en Córdoba

Las cooperativas que representan a cuidacoches en Córdoba están en el centro de esta reforma. Agrupaciones como Aparcar y La Unión han colaborado con legisladores, aportando sus perspectivas. Se estima que, juntas, podrían representar hasta 1,500 cuidacoches, lo que pone de relieve la relevancia de estas normativas en la vida cotidiana de la ciudad.