Emilio Ocampo: ‘Adopto la dolarización por pesimismo’

La reciente controversia sobre la dolarización en Argentina ha reavivado el interés en las estrategias económicas del nuevo gobierno. ¿Qué sucedió entre las promesas de campaña y las decisiones actuales del presidente Javier Milei? El arquitecto del plan original, Emilio Ocampo, comparte sus reflexiones y análisis.

¿Qué Cambió en el Plan de Dolarización?

Ante la pregunta sobre el rumbo que tomó Milei respecto a la dolarización, Ocampo advierte que sería más apropiado consultar al presidente directamente, ya que no ha discutido este aspecto con él. La discusión abre un campo de especulaciones sobre las diferencias de visión entre el candidato y el presidente electo.

Dolarización: Conceptos y Realidades

El ex asesor explica que su propuesta de dolarización era gradual y no implicaba una sustitución total del peso argentino, sino una coexistencia temporal de ambas monedas. Según Ocampo, muchas interpretaciones de la dolarización son erróneas, al igual que la confusión que existe sobre las modalidades de adopción de una moneda extranjera como curso legal.

La Dolarización de Hecho

Los argentinos, en la actualidad, operan en un sistema de «dolarización de facto», donde su preferencia por el dólar los lleva a atesorar cantidades significativamente mayores de esta moneda frente al peso. Ocampo enfatiza que la cantidad de dólares tanto en depósitos como en circulante es notable, y que esta realidad económica debe ser reconocida por el Gobierno.

Propuesta Original vs. Estrategia Actual

La diverging plan y su implementación son temas centrales en el debate. Ocampo señala que, a diferencia de la propuesta de su equipo, que priorizaba hacerlo de una manera ordenada y legalmente respaldada, la estrategia actual de Milei incluye métodos que podrían considerarse riesgosos, como la venta de activos a precios de mercado sin asegurar condiciones favorables a largo plazo.

La Necesidad de Apoyo Internacional

Al hablar sobre la viabilidad de su plan, Ocampo sostiene que contaba con la cooperación necesaria del Gobierno de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional. Adaptar un modelo de dolarización requiere, según él, un apoyo estructural que concuerde tanto con las particularidades locales como con las expectativas globales.

Una Oportunidad Perdida o un Futuro Brillante

A pesar de la dirección que ha tomado el presidente, Ocampo opina que aún hay oportunidades para avanzar con un proceso de dolarización, considerándola un primer paso hacia una mayor libertad monetaria en Argentina. Su análisis indica que el actual entorno político podría facilitar una revalorización del discurso a favor de la dolarización.

La Influencia de la Historia y la Cultura

Históricamente, la inestabilidad económica en Argentina parece haber llevado a desconfianza en su moneda. Ocampo menciona que este legado cultural afecta las decisiones actuales y limita las opciones del país. Sin embargo, destaca que, a lo largo de la historia, hay ejemplos de países que lograron superarlo y evolucionar hacia economías más estables.

Las Claves del Futuro

Al cerrar la conversación, Ocampo es claro sobre su posición: la dolarización, si se ejecuta correctamente, podría proveer la estabilidad que tanto necesita Argentina. Cualquier estrategia futura debe tener en cuenta no solo la situación económica, sino también el marco institucional y político que, según él, sigue siendo una limitante histórica.

Visión a Largo Plazo

Finalmente, Ocampo deja claro que las decisiones económicas toman tiempo para rendir frutos, indicando que un enfoque sostenible y a largo plazo es esencial para cualquier reforma que busque la estabilidad en Argentina.