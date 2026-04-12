Resultados de la Quiniela: Sábado 11 de abril, Nacional y Provincia

El juego de la quiniela, un clásico del azar en Argentina, sigue generando expectativa entre los apostadores. Aquí te traemos los resultados más recientes y todo lo que necesitás saber sobre este emocionante juego.

La quiniela se mantiene como el juego de azar más querido por los argentinos, administrado por las loterías provinciales. A diferencia de otros sorteos, no cuenta con un pozo acumulativo; los premios se definen según las apuestas realizadas por los participantes.

Resultados de la Quiniela: La Previa CIUDAD del 11 de abril

El número ganador fue: 7411. Aquí están los 20 números sorteados:

7411 3896 7475 4735 7192 4780 1827 6116 0725 5040 3014 6965 4172 8943 1361 3968 9940 0644 9915 6179

Resultados de la Quiniela: La Primera CIUDAD del 11 de abril

El número ganador fue: 0286. A continuación, los 20 números sorteados:

0286 3145 6603 6690 3574 6905 3720 0539 5404 3572 9727 5437 9455 5586 8460 8458 1616 1301 8335 2215

Resultados de la Quiniela: Matutina CIUDAD del 11 de abril

El número ganador fue: 6580. Estos son los 20 números sorteados:

6580 5625 9344 6161 5628 0031 6936 3834 1741 9057 4248 1613 9375 9199 8215 7434 3022 4245 4689 1515

Resultados de la Quiniela: Vespertina CIUDAD del 11 de abril

El número ganador fue: 3348. Estos son los 20 números sorteados:

3348 6290 9231 6853 9558 3033 8860 4935 4583 3316 2168 0636 4734 8919 2915 4470 8360 2446 6826 0644

Resultados de la Quiniela: Nocturna CIUDAD del 11 de abril

El número ganador fue: 4250. Aquí están los 20 números sorteados:

4250 8537 2033 0895 0355 8523 7004 6175 6016 4565 9477 8272 5600 4739 2504 4591 0588 0663 1292 2259

Resultados de la Quiniela del 11 de abril por provincia

Resultados de Córdoba: La Previa: 6292, La Primera: 8348, Matutina: 6995, Vespertina: 9825, Nocturna: [Pendiente]

Resultados de Santa Fe: La Previa: 7547, La Primera: 7960, Matutina: 3904, Vespertina: 1335, Nocturna: [Pendiente]

Resultados de Entre Ríos: La Previa: 9131, La Primera: 5669, Matutina: 9319, Vespertina: 5398, Nocturna: [Pendiente]

¿Cómo jugar a la Quiniela?

Para jugar, se debe apostar una suma de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. Los participantes pueden seleccionar entre varios sorteos que se llevan a cabo durante el día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se efectúan de lunes a sábados en cinco turnos:

• La Previa: 10:15 hs.

• La Primera: 12:00 hs.

• La Matutina: 15:00 hs.

• La Vespertina: 18:00 hs.

• La Nocturna: 21:00 hs.