Resultados de la Quiniela: Sábado 11 de abril, Nacional y Provincia

Resultados Quiniela del 11 de abril: ¡Conocé los números ganadores!
El juego de la quiniela, un clásico del azar en Argentina, sigue generando expectativa entre los apostadores. Aquí te traemos los resultados más recientes y todo lo que necesitás saber sobre este emocionante juego.
La quiniela se mantiene como el juego de azar más querido por los argentinos, administrado por las loterías provinciales. A diferencia de otros sorteos, no cuenta con un pozo acumulativo; los premios se definen según las apuestas realizadas por los participantes.
Resultados de la Quiniela: La Previa CIUDAD del 11 de abril
El número ganador fue: 7411. Aquí están los 20 números sorteados:
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7411
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3896
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7475
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4735
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7192
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4780
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1827
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6116
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0725
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5040
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3014
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6965
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4172
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8943
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1361
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3968
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9940
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0644
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9915
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6179
Resultados de la Quiniela: La Primera CIUDAD del 11 de abril
El número ganador fue: 0286. A continuación, los 20 números sorteados:
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0286
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3145
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6603
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6690
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3574
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6905
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3720
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0539
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5404
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3572
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9727
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5437
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9455
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5586
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8460
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8458
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1616
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1301
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8335
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2215
Resultados de la Quiniela: Matutina CIUDAD del 11 de abril
El número ganador fue: 6580. Estos son los 20 números sorteados:
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6580
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5625
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9344
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6161
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5628
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0031
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6936
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3834
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1741
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9057
-
4248
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1613
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9375
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9199
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8215
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7434
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3022
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4245
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4689
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1515
Resultados de la Quiniela: Vespertina CIUDAD del 11 de abril
El número ganador fue: 3348. Estos son los 20 números sorteados:
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3348
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6290
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9231
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6853
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9558
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3033
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8860
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4935
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4583
-
3316
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2168
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0636
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4734
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8919
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2915
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4470
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8360
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2446
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6826
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0644
Resultados de la Quiniela: Nocturna CIUDAD del 11 de abril
El número ganador fue: 4250. Aquí están los 20 números sorteados:
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4250
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8537
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2033
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0895
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0355
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8523
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7004
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6175
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6016
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4565
-
9477
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8272
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5600
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4739
-
2504
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4591
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0588
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0663
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1292
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2259
Resultados de la Quiniela del 11 de abril por provincia
Resultados de Córdoba: La Previa: 6292, La Primera: 8348, Matutina: 6995, Vespertina: 9825, Nocturna: [Pendiente]
Resultados de Santa Fe: La Previa: 7547, La Primera: 7960, Matutina: 3904, Vespertina: 1335, Nocturna: [Pendiente]
Resultados de Entre Ríos: La Previa: 9131, La Primera: 5669, Matutina: 9319, Vespertina: 5398, Nocturna: [Pendiente]
¿Cómo jugar a la Quiniela?
Para jugar, se debe apostar una suma de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. Los participantes pueden seleccionar entre varios sorteos que se llevan a cabo durante el día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se efectúan de lunes a sábados en cinco turnos:
• La Previa: 10:15 hs.
• La Primera: 12:00 hs.
• La Matutina: 15:00 hs.
• La Vespertina: 18:00 hs.
• La Nocturna: 21:00 hs.