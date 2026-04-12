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Resultados de la Quiniela: Sábado 11 de abril, Nacional y Provincia

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Resultados Quiniela del 11 de abril: ¡Conocé los números ganadores!

El juego de la quiniela, un clásico del azar en Argentina, sigue generando expectativa entre los apostadores. Aquí te traemos los resultados más recientes y todo lo que necesitás saber sobre este emocionante juego.

La quiniela se mantiene como el juego de azar más querido por los argentinos, administrado por las loterías provinciales. A diferencia de otros sorteos, no cuenta con un pozo acumulativo; los premios se definen según las apuestas realizadas por los participantes.

Resultados de la Quiniela: La Previa CIUDAD del 11 de abril

El número ganador fue: 7411. Aquí están los 20 números sorteados:

  1. 7411

  2. 3896

  3. 7475

  4. 4735

  5. 7192

  6. 4780

  7. 1827

  8. 6116

  9. 0725

  10. 5040

  11. 3014

  12. 6965

  13. 4172

  14. 8943

  15. 1361

  16. 3968

  17. 9940

  18. 0644

  19. 9915

  20. 6179

Resultados de la Quiniela: La Primera CIUDAD del 11 de abril

El número ganador fue: 0286. A continuación, los 20 números sorteados:

  1. 0286

  2. 3145

  3. 6603

  4. 6690

  5. 3574

  6. 6905

  7. 3720

  8. 0539

  9. 5404

  10. 3572

  11. 9727

  12. 5437

  13. 9455

  14. 5586

  15. 8460

  16. 8458

  17. 1616

  18. 1301

  19. 8335

  20. 2215

Resultados de la Quiniela: Matutina CIUDAD del 11 de abril

El número ganador fue: 6580. Estos son los 20 números sorteados:

  1. 6580

  2. 5625

  3. 9344

  4. 6161

  5. 5628

  6. 0031

  7. 6936

  8. 3834

  9. 1741

  10. 9057

  11. 4248

  12. 1613

  13. 9375

  14. 9199

  15. 8215

  16. 7434

  17. 3022

  18. 4245

  19. 4689

  20. 1515

Resultados de la Quiniela: Vespertina CIUDAD del 11 de abril

El número ganador fue: 3348. Estos son los 20 números sorteados:

  1. 3348

  2. 6290

  3. 9231

  4. 6853

  5. 9558

  6. 3033

  7. 8860

  8. 4935

  9. 4583

  10. 3316

  11. 2168

  12. 0636

  13. 4734

  14. 8919

  15. 2915

  16. 4470

  17. 8360

  18. 2446

  19. 6826

  20. 0644

Resultados de la Quiniela: Nocturna CIUDAD del 11 de abril

El número ganador fue: 4250. Aquí están los 20 números sorteados:

  1. 4250

  2. 8537

  3. 2033

  4. 0895

  5. 0355

  6. 8523

  7. 7004

  8. 6175

  9. 6016

  10. 4565

  11. 9477

  12. 8272

  13. 5600

  14. 4739

  15. 2504

  16. 4591

  17. 0588

  18. 0663

  19. 1292

  20. 2259

Resultados de la Quiniela del 11 de abril por provincia

Resultados de Córdoba: La Previa: 6292, La Primera: 8348, Matutina: 6995, Vespertina: 9825, Nocturna: [Pendiente]

Resultados de Santa Fe: La Previa: 7547, La Primera: 7960, Matutina: 3904, Vespertina: 1335, Nocturna: [Pendiente]

Resultados de Entre Ríos: La Previa: 9131, La Primera: 5669, Matutina: 9319, Vespertina: 5398, Nocturna: [Pendiente]

¿Cómo jugar a la Quiniela?

Para jugar, se debe apostar una suma de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. Los participantes pueden seleccionar entre varios sorteos que se llevan a cabo durante el día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se efectúan de lunes a sábados en cinco turnos:

• La Previa: 10:15 hs.

• La Primera: 12:00 hs.

• La Matutina: 15:00 hs.

• La Vespertina: 18:00 hs.

• La Nocturna: 21:00 hs.

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