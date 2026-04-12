Hombre detenido por dañar aeronave militar de EE. UU. en el aeropuerto de Shannon

Un incidente inquietante tuvo lugar en el Aeropuerto de Shannon, Irlanda, donde un hombre fue detenido tras dañar un avión militar estadounidense. Los detalles revelan una acción inesperada y el impacto en las operaciones aeroportuarias.

El Arresto y Sus Consecuencias

La policía local confirmó la captura de un hombre de aproximadamente 40 años, quien se encuentra bajo custodia por presuntos daños criminales. El suceso tuvo lugar el sábado y está siendo investigado por las autoridades.

Imágenes que Inquietan

En redes sociales circulan videos que muestran a un individuo escalando un avión de transporte C-130 Hercules, de la Fuerza Aérea de EE. UU., estacionado en una zona remota del aeropuerto.

Detalles del Incidente

Según un comunicado de la Garda Síochána, el hombre ingresó sin autorización a una parte restringida del aeropuerto, lo que llevó a su detención poco antes de las 11:00 a.m. bajo la sección 4 de la Ley de Justicia Penal de 1984.

Reacción de los Servicios de Emergencia

Además de la policía municipal, se activaron los agentes de seguridad del aeropuerto, el servicio de bomberos y rescate de Shannon, así como los miembros de las fuerzas de defensa presentes.

Impacto en las Operaciones del Aeropuerto

Como resultado del incidente, las operaciones del aeropuerto se suspendieron temporalmente. Dos vuelos programados sufrieron retrasos, mientras que un avión que llegaba de Lourdes, Francia, fue puesto en un patrón de espera.

Restablecimiento de la Normalidad

Un portavoz del Grupo del Aeropuerto de Shannon indicó que las actividades se reanudaron poco después del incidente, con operaciones reestablecidas a las 10:15 a.m., tras una pausa que comenzó a las 9:50 a.m.