Domingo Cavallo propone reactivar la convertibilidad del peso y eliminar el cepo

Domingo Cavallo, exministro de Economía, analiza la política económica del gobierno actual y resalta la urgencia de implementar medidas para estabilizar el peso argentino y fomentar el crecimiento económico.

El economista Domingo Cavallo, quien fue ministro de Economía en el pasado, ha compartido su visión sobre el rumbo económico bajo la administración de Javier Milei. Cavallo sugiere que para consolidar el proceso de estabilización, el gobierno debería considerar declarar la convertibilidad del peso, lo cual podría ayudar a reducir las altas tasas de interés que actualmente afectan a los ciudadanos y a las empresas.

Eliminar el Cepo y Fomentar la Libertad Cambiaria

Durante su intervención en un programa televisivo, Cavallo enfatizó que es crucial que el gobierno avance en la eliminación de los controles cambiarios, permitiendo que el mercado opere con mayor libertad. «Cuanto antes declaren la convertibilidad del peso, mejor», afirma, señalando que dicha medida implicaría levantar todas las restricciones sobre las transacciones en moneda extranjera.

Detalló que el Banco Central debería intervenir únicamente para acumular reservas o cuando cuente con suficiente respaldo para influir en el tipo de cambio.

Críticas al Actual Esquema Cambiario y a las Tasas de Interés

El exministro no dudó en criticar el actual esquema de bandas cambiarias, mencionando que aunque no es un enfoque erróneo en sí mismo, está repleto de restricciones que perjudican el acceso al crédito. «Las tasas deben ser estables y razonablemente bajas», advirtió, agregando que los controles vigentes generan un entorno financiero desfavorable para la inversión.

Para él, es vital eliminar la «represión financiera» y crear condiciones que permitan al sistema bancario operar con normalidad, facilitando así el crédito para todos.

Un Vistazo a la Carga Impositiva y al Acceso al Crédito

Cavallo también abordó la necesidad de revisar el impuesto sobre los Ingresos Brutos, el cual considera un obstáculo que encarece el crédito. «Una economía sin crédito a tasas razonables no puede funcionar óptimamente», aseguró, subrayando que el acceso al financiamiento es esencial para las empresas y familias.

Apreciaciones sobre los Logros y Advertencias sobre Estabilidad

Si bien reconoció que el gobierno ha logrado reducir la inflación desde niveles críticos, Cavallo destacó la diferencia entre bajar la inflación y mantener una estabilidad económica sostenible. «Lo difícil es alcanzar una estabilidad completa y duradera,» enfatizó, refiriéndose a los desafíos que aún persisten.

Recordó su intercambio con el presidente sobre el dólar y la importancia de un plan de estabilización efectivo, afirmando que su intención era contribuir al éxito del mismo.

Proyecciones Económicas de Cara a 2027

Sobre el valor actual del dólar, Cavallo expresó que no refleja un tipo de cambio de equilibrio en un mercado libre. Es por ello que insistentemente propuso avanzar hacia una moneda convertible, permitiendo a los actores económicos transitar sin restricciones entre el peso y otras divisas. Además, destacó la importancia de fomentar el crédito a mediano y largo plazo para apoyar el crecimiento sostenido.

De cara a las elecciones de 2027, proyectó que la inflación mensual podría disminuir, siempre que se aborden los desajustes actuales. «Se puede llegar a eso, pero primero hay que corregir los desajustes de precios relativos,» concluyó, subrayando la urgencia de actuar para lograr una economía más estable.