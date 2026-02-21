Hernán Barcos brilla con hat-trick desde el banquillo y guía a FC Cajamarca a la victoria sobre Melgar en Liga 1 2026

El talentoso delantero Hernán Barcos demuestra una vez más que la edad no es un impedimento para brillar en el fútbol. Su reciente gol del empate dejó a todos boquiabiertos.

En una emocionante jornada, el ‘Pirata’ se destacó al recibir el balón de espaldas en el área. Con una espectacular media vuelta, logró definir con precisión, sellando así el empate en el encuentro contra FBC Melgar. Este despliegue de talento subraya su indiscutible jerarquía en la cancha.

Un Gol con Clase que Hace Historia

Barcos, con su inigualable experiencia, continúa siendo un pilar fundamental para FC Cajamarca. Su habilidad para encontrar el gol evidencia su gran capacidad para adaptarse y superar las expectativas, incluso con el paso del tiempo.

Un Encuentro Inolvidable

El partido, celebrado en casa, fue una verdadera prueba de resistencia y talento. El FC Cajamarca buscaba recuperar el terreno perdido, y la intervención de Barcos fue clave para mantener el impulso del equipo frente a un competidor fuerte como FBC Melgar.

El Legado de Barcos en el Fútbol

Este fútbolista, conocido por su carisma y entrega en el campo, sigue demostrando que su amor por el deporte y su compromiso con el equipo son contagiosos. Su llegada a FC Cajamarca ha traído consigo un aire renovado que entusiasma no solo a los hinchas, sino también a sus compañeros de juego.