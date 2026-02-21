Trump Aumenta Tarifas al 15% en Importaciones Globales

El expresidente Donald Trump ha decidido elevar temporalmente las tarifas sobre las importaciones estadounidenses, aumentando del 10% al 15% las tasas aplicadas a todos los países. Este anuncio llega menos de 24 horas después de que la Corte Suprema de EE. UU. fallara en contra de su política comercial más emblemática.

Desatado por el fallo del tribunal, que determinó que Trump había superado su autoridad y necesitaba la aprobación del Congreso para establecer las tarifas bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), el exmandatario tildó a los jueces de «desgracia para la nación». En respuesta, ordenó una tarifa del 10% sobre todas las importaciones, sumando cargas existentes bajo otra normativa.

Aumento de Tarifas: Un Paso Controversial

En un mensaje publicado en Truth Social, Trump anunció: «Como Presidente de los Estados Unidos, estoy, a partir de este momento, aumentando la tarifa mundial del 10% sobre países que han estado ‘estafando’ a EE. UU. durante décadas, a un nivel legalmente permitido y probado de 15%».

Contexto Legal y Desafíos Potenciales

La ley, de acuerdo con la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, permite al presidente imponer una tarifa de hasta 15% por 150 días, aunque es probable que enfrente desafíos legales. Durante este período, la administración deberá buscar la aprobación del Congreso para nuevas tarifas «legales».

A pesar de que Trump afirmó que las nuevas tarifas entrarían en efecto «inmediatamente», no está claro si se han firmado documentos oficiales para confirmar el momento. Un comunicado de la Casa Blanca emitido el viernes menciona que la tarifa original del 10% comenzaría a aplicarse a las 12:01 a.m. ET del martes 24 de febrero.

Reacciones Internacionales y Consecuencias Económicas

El canciller alemán Friedrich Merz declaró que viajaría a Washington con una postura coordinada desde Europa tras el golpe judicial al agenda tarifaria de Trump, subrayando que las tarifas generan «veneno» por la incertidumbre económica.

Merz añadió que espera que la carga sobre las empresas alemanas se alivie tras la decisión de la Corte Suprema, pero enfatizó: «Quiero dejar claro al gobierno estadounidense que las tarifas perjudican a todos».

William Bain, director de política comercial de la Cámara de Comercio británica, comentó sobre el aumento: «Esto afectará negativamente al comercio, a los consumidores y negocios estadounidenses, y debilitará el crecimiento económico global. Las empresas de ambos lados del Atlántico necesitan un período de claridad y certeza. Aumentar tarifas no es el camino a seguir».

Excepciones a las Nuevas Tarifas

A pesar del aumento, algunos productos, incluidos minerales críticos y productos farmacéuticos, estarán exentos de las tarifas temporales. También se han excluido bienes que cumplan con el USMCA provenientes de Canadá y México.

Es importante señalar que el fallo de la Corte Suprema no afecta las tarifas específicas por industria que Trump impuso a través de otras leyes, las cuales permanecen vigentes.

Impacto en la Economía y Respuestas de la Industria

Trump ha justificado sus políticas tarifarias agresivas como un intento de revitalizar la manufactura estadounidense. Según datos gubernamentales recientes, EE. UU. ha recaudado al menos $130 mil millones en tarifas a través de la IEEPA. Sin embargo, estudios indican que el 90% de esta suma ha sido asumida por empresas y consumidores estadounidenses, lo que ha provocado que agrupaciones empresariales comiencen a solicitar reembolsos al gobierno federal.

Censura a la Corte Suprema

A pesar de la presión, Trump continuó criticando la decisión del tribunal, calificándola como «ridícula y extraordinariamente antiamericana». En sus declaraciones, mostró desdén hacia los jueces que no respaldaron su postura, incluyendo a sus propias nominaciones.

Trump expresó su decepción hacia Amy Coney Barrett y Neil Gorsuch, señalando que eran «embarrassing their families» y que su presencia en el próximo discurso sobre el estado de la unión sería mínima.