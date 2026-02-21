California construye un puente exclusivo para animales

La innovadora obra busca promover el bienestar animal, permitiendo a diversas especies cruzar de manera segura una de las autopistas más transitadas de Estados Unidos.

En California, se avanza rápidamente en la construcción de un innovador paso para la fauna: el Wallis Annenberg Wildlife Crossing. Con una inversión de 92 millones de dólares, esta estructura monumental facilitará la circulación segura de especies como pumas, ciervos y serpientes a través de una de las autopistas más concurridas del país, contribuyendo a disminuir accidentes y mejorar la conectividad ecológica.

El puente se levanta sobre la U.S. Route 101 en Agoura Hills, en el entorno metropolitano de Los Ángeles. Desde hace años, esta carretera ha actuado como una barrera que fragmenta el hábitat de las montañas de Santa Mónica. Investigaciones han revelado que la población de pumas en la región enfrenta aislamiento genético, lo que puede aumentar el riesgo de enfermedades y amenazar su supervivencia a largo plazo si no se restablece el intercambio entre grupos.

Un Diseño Amigable con el Medio Ambiente

El Wallis Annenberg Wildlife Crossing estará cubierto de vegetación nativa e incluirá sistemas de riego, suelos especiales y barreras acústicas para minimizar el ruido del tráfico. El objetivo es que los animales adopten el cruce de forma natural, favoreciendo así el intercambio genético entre poblaciones antes separadas por la autopista.

Esta obra se financia a través de una combinación de fondos públicos y donaciones privadas, con el apoyo de organizaciones conservacionistas y autoridades de transporte. Se considera un modelo de infraestructura verde en Estados Unidos, buscando no solo proteger la biodiversidad, sino también reducir los accidentes viales causados por colisiones con animales.

Un Modelo Global en Conservación

A nivel internacional, los pasos de fauna son esenciales para contrarrestar la fragmentación de ecosistemas generada por la expansión urbana. Mientras que países como Canadá y Países Bajos ya cuentan con redes de ecoductos, este nuevo puente en California se destaca por su escala y complejidad técnica.