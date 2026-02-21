Lluvias brindan alivio al agro, pero causan graves daños materiales

Las recientes tormentas en la región núcleo del país han traído alivio a la agricultura, pero también enormes estragos. Se reportan daños significativos, sobre todo en el centro y este del territorio argentino.

El consultor agrícola Germán Iturriza compartió su análisis en Canal E, donde destacó que las fuertes lluvias beneficiaron a los cultivos, aunque la granizada y las ráfagas de viento dejaron una huella de destrucción.

Un Evento Meteorológico Sin Precedentes

Iturriza describió el fenómeno como una «supercelda» que se desplazó desde el centro oeste de Córdoba hacia Santa Fe y Entre Ríos. “Esto representa un desarrollo de nubosidad más grande y potente de lo habitual”, indicó.

Afectación Desigual: La Lluvia y el Granizo

El impacto de la tormenta fue altamente variable, pero en varios casos, la violencia fue abrumadora. “Desde el centro oeste de Córdoba hasta el sur de Santa Fe, hubo una severidad en el clima que dejó no solo daños materiales”, expresó Iturriza. “Recibí videos de soja completamente arrasada, cuya recuperación es prácticamente imposible en esta época del año”.

Precipitaciones Todo Un Renacer

A pesar de los daños, las lluvias han traído alivio a los cultivos. Se registraron acumulaciones de hasta 200 milímetros en algunos puntos, lo que representa un resurgimiento para el terreno. Sin embargo, estos beneficios se vieron empañados por los problemas asociados a granizo y fuertes vientos que complicaron la situación en diversas zonas.

Fenómenos Eléctricos y Anegamientos Controlables

En la región de Corrientes y el NOA, también se vivieron episodios severos, caracterizados por una intensa actividad eléctrica. “Recibí testimonios de personas que experimentaron rayos caer prácticamente en sus patios”, relató Iturriza.

No obstante, el especialista mitigó las preocupaciones sobre anegamientos, señalando que el suelo estaba muy seco. “Si caen 100 o 150 milímetros en un corto periodo, la tierra puede manejarlo”, afirmó. “Esa sequedad permite que las precipitaciones sean asimiladas rápidamente”.

Un Panorama Heterogéneo para la Agricultura

El diagnóstico sobre la situación agrícola es mixto. “El centro de Argentina se presenta bien, mientras que el sur de Buenos Aires enfrenta retos significativos, especialmente el sureste”, concluyó el consultor.