Casación ratifica la absolución de Milei en el caso Fontevecchia, un nuevo triunfo para el Gobierno

En un día marcado por importantes resoluciones judiciales, la Cámara de Casación confirmó el sobreseimiento del presidente Javier Milei en una causa por injurias presentada por Jorge Fontevecchia. Esta decisión se produce en un contexto de creciente tensión entre la política y la libertad de expresión en el país.

Los jueces Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani argumentaron que la resolución anterior del juzgado Criminal y Correccional Federal N° 11, que declaró la falta de acción por atipicidad, es válida. En sus consideraciones, recordaron que el proceso no afecta el buen nombre del presidente, algo crucial en el contexto político actual.

Libertad de Expresión en Debate

Los magistrados señalaron que es fundamental establecer límites claros a la libertad de expresión, especialmente en una sociedad marcada por la inestabilidad política y la diversidad de opiniones. Este caso ha suscitado polémica, ya que involucra el delicado balance entre el derecho a expresar opiniones y la protección del honor individual.

Jorge Fontevecchia, representado por el abogado Fernando Bosch, había impugnado previamente el sobreseimiento argumentando que la resolución no analizó en profundidad las expresiones utilizadas por Milei. En su presentación, Bosch enfatizó que el Código Penal exige una relación directa entre las expresiones injuriosas y el interés público, algo que, según él, fue ignorado.

Argumentos Legales en Conflicto

El abogado de Fontevecchia subrayó que no toda expresión realizada en un contexto político está automáticamente exenta de responsabilidad. La ley establece que debe existir un vínculo real entre las palabras y el tema de interés público en cuestión. Sin embargo, los jueces de Casación consideraron que las afirmaciones de Milei fueron parte de un debate político donde también se discutieron temas de relevancia pública.

Para Borinsky, las manifestaciones, aunque consideradas agraviantes por algunos, se enmarcan dentro de una discusión más amplia sobre el sistema de medios y políticas estatales. Aún así, los letrados de Fontevecchia insisten en que expresiones como «delincuente» o «ensobrado» no pueden ser vistas meramente como opiniones políticas.

Posible Recurso ante la Corte Suprema

El estudio Biscardi, encargado de llevar adelante la defensa de Fontevecchia, considera que existen fundamentos suficientes para apelar la decisión ante la Corte Suprema. Sostienen que el fallo de la Cámara presenta defectos jurídicos que merecen una revisión exhaustiva.

El debate sobre la libertad de expresión y el derecho al honor sigue siendo un tema candente en la sociedad argentina, particularmente cuando proviene de las declaraciones de un alto funcionario. Los abogados destacan que la defensa de la libertad de expresión no debería traducirse en un cheque en blanco para las ofensas personales.

Recientes Fallos Judiciales Favorables al Presidente

En otros frentes, la justicia también ha emitido pronunciamientos favorables para el presidente, como la decisión de continuar la investigación contra la periodista Julia Mengolini por supuestas injurias. A su vez, se confirmó el sobreseimiento de Santiago Caputo, asesor de Milei, en un caso de amenazas.

Mientras tanto, el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, enfrenta indagatorias por evasión de impuestos. Estos acontecimientos reflejan un sistema judicial en constante movimiento que sigue de cerca las implicancias de las declaraciones y acciones de figuras públicas.