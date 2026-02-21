Claves de la Estrategia de la City

El yacimiento Vaca Muerta se encuentra en un momento crucial de desarrollo y maduración, convirtiéndose en una opción atractiva para inversores en el contexto de un mercado energético en constante cambio.

Vaca Muerta, el famoso yacimiento argentino, experimenta una fase decisiva en su evolución, marcada por cifras contundentes. Un reciente análisis de Allaria Research, una de las consultoras más destacadas de la City, subraya que el aumento en la producción y cambios en los operadores, junto con proyectos de infraestructura, generan nuevas posibilidades de inversión para aquellos que operan desde el celular.

La Nueva Dinámica del Mercado Petrolero

La situación del petróleo en el ámbito internacional juega un rol fundamental. Según Allaria, el petróleo Brent comenzó el año con un promedio de u$s64,7 por barril, lo que representa un incremento del 5% en comparación con diciembre. En las primeras semanas de febrero, este precio se estabilizó alrededor de u$s67,5.

Este repunte se produce tras una caída del 20% en 2025, provocada por un desbalance entre oferta y demanda. Actualmente, la situación se complica por tensiones geopolíticas en Medio Oriente y decisiones estratégicas de países como Irán, Venezuela y China, que ha comenzado a aumentar sus reservas de petróleo.

La EIA estadounidense ha pronosticado que, aunque la oferta seguirá superando la demanda, habrá un mantenimiento de precios relativamente estables. Si bien la producción de EE.UU. alcanzó récords en 2025, actualmente muestra señales de desaceleración, lo que plantea desafíos y oportunidades para los inversores.

Producción Nacional: Un Desempeño Remarkable

En el plano local, el informe de Allaria revela que en diciembre la producción de crudo en Argentina alcanzó un nuevo máximo de 876.113 barriles diarios, con un crecimiento del 2% respecto al mes anterior y del 24% interanual. En cuanto al gas natural, se registraron 131,1 MMm3/d.

YPF se mantiene como el principal jugador, representando el 44% de la producción de crudo, seguido por Pan American Energy y Vista, que aportan 12% y 8%, respectivamente. La cuenca Neuquina concentra la mayor parte de la extracción de gas, alcanzando un impresionante promedio de 101,4 MMm3/d en 2025.

Las Estrategias de Inversión de Vista y YPF

En medio de este panorama, Vista ha protagonizado la jugada más significativa al adquirir activos de Equinor en Vaca Muerta por u$s712 millones. Esta operación proporciona a Vista un incremento del 17% en su producción neta, sumando 21.870 boe/d y aumentando su capacidad de evacuación.

Por su parte, YPF también busca fortalecer su posición mediante un intercambio de activos con Pluspetrol, asegurando el 100% de títulos en áreas estratégicas para el desarrollo de proyectos de gas. Estas acciones no solo le permiten afianzar su rol en la producción, sino que también la preparan para el futuro crecimiento en el ámbito del gas natural licuado (LNG).

Pampa Energía: Un Jugador Clave en el Sector

Pampa Energía se afirma como un jugador importante con 12,1 MMm3/d de producción, destacándose en proyectos clave dentro de la cuenca Neuquina. Sin embargo, el verdadero catalizador para el gas radica en la expansión de la infraestructura de transporte, vital para un desarrollo sostenible en el sector.

La expansión del gasoducto Perito Moreno, con una inversión estimada de u$s780 millones, busca añadir capacidad adicional para satisfacer la creciente demanda interna y exportar excedentes.

Invertir en Vaca Muerta: Oportunidades a Través del Celular

Para quienes buscan capitalizar las oportunidades que ofrece Vaca Muerta mediante el uso de aplicaciones de inversión, se recomienda diversificar entre acciones de YPF, Vista y Pampa Energía. Un enfoque podría consistir en destinar el 50% de su inversión a YPF, 30% a Vista y 20% a Pampa, asegurando así una sólida exposición en diferentes áreas del sector energético.

Es fundamental mantenerse atento a las fluctuaciones en los precios internacionales y a los avances en los proyectos clave de cada empresa. Esto garantizará un seguimiento riguroso de las inversiones y una adecuada gestión del riesgo.

Expectativas de Crecimiento y Seguimiento de Inversiones

Los inversores deben observar tres aspectos críticos: el precio internacional del petróleo y gas, la evolución de los proyectos de cada empresa y las eventualidades regulatorias que puedan impactar el sector. Si estas variables se mantienen favorables, invertir en Vaca Muerta continúa siendo una opción viable y prometedora.