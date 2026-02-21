Progreso en las gestiones de vivienda para vecinos del Cerro Hermitte

El intendente Othar Macharashvili anunció los progresos en medidas de asistencia y la planificación de soluciones para los vecinos de Cerro Hermitte tras el colapso ocurrido hace un mes.

En una reciente conversación con Crónica, Macharashvili compartió actualizaciones sobre la reunión con habitantes de los barrios de El Hermite, que incluye Sismográfica, Tilos, Marquesado, Paso Nuevo y Médanos. Durante el encuentro, los vecinos pudieron dialogar con los técnicos del municipio y expresar sus inquietudes.

Dirigidos hacia la solución

Las mesas de trabajo, presididas por el viceintendente Maximiliano Sampaoli, han sido fundamentales para coordinar esfuerzos y asegurar que se tomen en cuenta las opiniones de todos los involucrados. “Son discusiones productivas y debemos continuar trabajando en este camino”, enfatizó Macharashvili.

Fase dos: Asistencia y planificación

El mandatario local confirmó que el municipio avanza hacia una segunda etapa del proceso. “Estamos implementando asistencia económica para que las familias puedan alquilar, a la vez que iniciamos trabajos en lotes y viviendas. Es un proceso que requiere tiempo”, comentó, destacando también que el colapso sucedió hace 33 días y los avances han sido significativos desde entonces.

Valorando el trabajo conjunto

“Se ha logrado mucho en este tiempo. Aprecio el esfuerzo de las universidades y profesionales que colaboraron desde el primer momento en este desafío”, expresó, resaltando la importancia de los estudios preliminares realizados, que ayudarán a prevenir futuros problemas en diferentes áreas de la ciudad.

Compromiso y responsabilidad

El intendente también abordó las expectativas de la comunidad, reconociendo la ansiedad por respuestas rápidas, pero subrayando la necesidad de un enfoque responsable en el manejo de fondos públicos. “No es sencillo mantener la paciencia, pero estamos comprometidos en trabajar con seriedad y en firme, considerando las necesidades de todos”, aseguró.

Finalmente, Macharashvili dejó en claro que las soluciones serán personalizadas y no se implementarán de manera inmediata, haciendo hincapié en la importancia de construir soluciones sólidas y duraderas para la comunidad.