Donan a instituciones culturales del Reino Unido el escritorio de Churchill y obras de arte únicas

Invaluable Cultural Treasures Saved for the Nation in 2023

Este año, una serie de piezas culturales de gran relevancia han sido rescatadas para el patrimonio nacional del Reino Unido, incluyendo obras de reconocidos artistas y objetos históricos.

Un Legado Cultural de Gran Valor

Entre los objetos destacados se encuentran el escritorio de época regencia utilizado por Winston Churchill y Benjamin Disraeli, una impresionante pintura de Vanessa Bell y una obra inusual de Edgar Degas, cuya valoración total asciende a £59.7 millones. Estas piezas serán distribuidas en museos, galerías, bibliotecas y archivos de todo el Reino Unido a través de las iniciativas del Consejo de Artes de Inglaterra.

El Escritorio de Churchill y Disraeli

El famoso escritorio, utilizado durante su mandato como primeros ministros, ha sido asignado a la Manor de Hughenden, antigua casa de campo de Disraeli. Se cree que Churchill lo usó para redactar discursos en tiempos de guerra, y ha sido capturado en fotografías de 1943 en su dormitorio de Downing Street.

Obras de Vanessa Bell y Edgar Degas

La obra de Vanessa Bell, titulada «Vase, Flowers and Bowl», ha sido destinada a la Charleston Trust para su exhibición en Charleston House, marcando un puente entre sus trabajos más abstractos y su estilo realista posterior. Por su parte, el vibrante pastel «Danseuses roses» de Degas, que representa a cuatro bailarinas en reposo, será exhibido en la Galería Nacional de Londres, reflejando su interés por la vida íntima de las mujeres trabajadoras.

Un Esquema de Donaciones Culturales

El esquema de donaciones culturales (CGS) permite a los contribuyentes del Reino Unido donar objetos importantes al país a cambio de una reducción en sus impuestos basada en el valor del artículo. Este año, también se incluyó una colección del fotógrafo Bill Brandt, que ha sido transferida a la Tate, incluyendo impresiones anotadas que utilizó para sus publicaciones.

Un Patrimonio Histórico en Juego

El esquema de aceptación en lugar (AIL) permite a aquellos con deudas fiscales transferir objetos culturales, científicos o históricos al país. Este sistema, establecido en el presupuesto social de Lloyd George en 1910, incluye destacados como el archivo político de Lord Geoffrey Howe, ahora en la Biblioteca Bodleian de la Universidad de Oxford.

Documentos del Pasado Medieval

Además, se han recuperado documentos que revelan detalles sobre los cuatro caballeros que asesinaron al arzobispo Thomas Becket, ahora conservados por el South West Heritage Trust. También se ha transferido a la Laing Art Gallery un retrato de Martha Swinburne, obra del célebre pintor Pompeo Batoni, que será reunido con el de su esposo en la galería.

Un Compromiso con el Patrimonio Cultural

Nicholas Serota, presidente del Consejo de Artes de Inglaterra, destacó la importancia de estas iniciativas como medios vitales para asegurar objetos únicos que enriquecerán la experiencia de futuras generaciones. Michael Clarke, presidente del panel AIL, enfatizó que este ha sido el año más productivo desde 2020, asegurando que cada objeto agregado contribuye a la narrativa de nuestro patrimonio compartido.