Las Rutas Más Espectaculares de Argentina que Debes Recorrer

Las Rutas Imprescindibles de Argentina: Un Viaje por Paisajes Inolvidables

Explorar Argentina a través de sus rutas nacionales es sumergirse en una experiencia única, donde cada camino revela paisajes extraordinarios y una rica diversidad cultural.

Rutas Nacionales que Debes Conocer

Ruta Nacional 40: La Conexión Más Larga del País

Con más de 5.000 kilómetros, la Ruta Nacional 40 se erige como una de las más extensas del mundo. Este icónico recorrido comienza en Cabo Vírgenes, en Santa Cruz, y finaliza en La Quiaca, Jujuy. Su trayecto abarca vastas regiones, desde la imponente Patagonia hasta los majestuosos Valles Calchaquíes, haciendo de esta ruta un deleite para los aventureros.

Ideal para quienes aman las experiencias de viaje enriquecedoras, esta carretera no solo conecta puntos geográficos, sino también culturas y climas diversos, a través de parques nacionales, lagos y valles.

Ruta Nacional 68: Belleza en los Valles Calchaquíes

La Ruta Nacional 68, que une Salta y Cafayate, es famosa por sus paisajes deslumbrantes. Uno de sus mayores encantos es la Quebrada de las Conchas, donde formaciones como el Anfiteatro y la Garganta del Diablo crean un espectáculo natural indescriptible.

Disfrutar de esta ruta significa poder detenerse en bodegas, pequeños pueblos y miradores, todo mientras se contempla un paisaje desértico salpicado de cerros multicolores y fascinantes formaciones rocosas.

Camino de las Altas Cumbres: Una Mirada Elevada de Córdoba

Este precioso camino conecta el Valle de Punilla con Traslasierra, ofreciendo vistas espectaculares de Córdoba. Durante el recorrido, la combinación de alturas y quebradas transforma cada tramo en una experiencia inolvidable, especialmente durante la primavera y el verano.

La ruta es una verdadera obra maestra de ingeniería y proporciona una perspectiva única de la provincia, finalizando cerca de Mina Clavero, donde hay paradas y balnearios perfectos para disfrutar de la naturaleza.

Ruta Provincial 52: El Ascenso hacia las Salinas Grandes

La Ruta Provincial 52 en Jujuy lleva a los viajeros hacia el impresionante paisaje de las Salinas Grandes. Este recorrido asciende por la Cuesta de Lipán, donde las vistas son simplemente espectaculares, culminando en un vasto desierto blanco a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar.

Aunque es relativamente corta, conecta Purmamarca con el Paso de Jama y Chile, alcanzando alturas impresionantes antes de descender al salar. Con excelentes condiciones, esta ruta es una experiencia turística que no se debe dejar pasar.

Recorrer estas rutas no solo permite explorar destinos turísticos, sino también descubrir la rica identidad y diversidad cultural de Argentina. Cada kilómetro recorrido suma historias, paisajes y recuerdos que perduran en el tiempo.