Dos funcionarios de Cristina Kirchner procesados por agredir asamblea de Papel Prensa

El ex titular de la Sindicatura General de la Nación, Daniel Reposo, y el ex funcionario del Ministerio de Economía, Fabio Trossero, han sido procesados por su participación en un incidente violento durante una asamblea de Papel Prensa en 2010. Los dos se sumaron a la polémica acción del ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, que incluyó intimidaciones y agresiones.

Detalles del Proceso Judicial

Este lunes, el juez federal Julián Ercolini emitió un fallo que procesa a Reposo y Trossero. Ambos ex funcionarios fueron embargados por 900 mil pesos, debido a su colaboración con Moreno para alterar el desarrollo de una asamblea clave de la empresa Papel Prensa.

Las Relaciones y Acciones de Moreno

El fallo establece que tanto Reposo como Trossero fueron partícipes necesarios en la perturbación del ejercicio de funciones públicas, según el Código Penal argentino. El tribunal subrayó que los imputados actuaron en conjunto con Moreno, quien ya había sido condenado por amenazas coactivas.

Trazando el Contexto del Caso

En 2022, Moreno recibió una condena a dos años de prisión en suspenso y seis meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos, tras llevar guantes de boxeo y un casco a la asamblea de papel Prensa, en 2010. Este evento ocurrió en un intento de evitar que los accionistas privados recuperaran el control mayoritario de la empresa.

El Impacto del Incidente en la Asamblea

Los jueces Nicolás Toselli y Sabrina Namer del Tribunal Oral Federal 8 dictaron la sentencia contra Moreno, mientras que la magistrada Gabriela López Iñíguez optó por la absolución. El fallo de Ercolini recalca cómo Reposo y Trossero siguieron las instrucciones del ex secretario, bloqueando la grabación del evento y contribuyendo al desorden que llevó a la clausura anticipada de la asamblea.

La Respuesta Judicial a la Violencia en el Ámbito Empresarial

El juez Ercolini destacó que las acciones de estos funcionarios incentivaron un clima de violencia que impidió que el encuentro se desarrollara de manera adecuada. Esto subraya la firmeza de la justicia en la lucha contra la impunidad en la esfera pública y privada.