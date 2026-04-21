Miguel Ponce: “El bloqueo de Ormuz, un impacto comparable al del 11-S”

El conflicto en Medio Oriente levanta alarmas a nivel mundial y podría provocar un impacto económico significativo en el corto plazo. Miguel Ponce, experto en comercio exterior, advierte sobre una crisis energética inminente.

La situación en la región ha alcanzado un punto crítico. Según Ponce, el 20 de abril es una fecha clave: “Es el último día en que los barcos que zarparon antes de la interrupción del paso de Ormuz llegarán”, aclaró. Esta interrupción abre las puertas a un panorama desafiante para las refinerías a nivel global.

Consecuencias Inmediatas en el Abastecimiento Energético

La crisis no solo impacta el suministro de petróleo, sino que altera la normalidad en el abastecimiento. Ponce señala: “Desde ahora, ese 20% de energía que traduce en crudo flotando en el mar ya no llegará con regularidad”. Esto anticipa un déficit que podría ser crítico.

Impacto en Precios y la Economía Global

Los efectos en los precios son inmediatos. “No importa si el barril está a 100 o 90 dólares; el precio real se encuentra entre 140 y 150 dólares”, indicó Ponce. Este encarecimiento del crudo tendrá un efecto dominó que afectará a la economía en su conjunto.

Los efectos colaterales pueden ser devastadores. “Si no hay fertilizantes, no se sembrará, lo que impulsará el costo de los alimentos al alza”, advirtió Ponce, sugiriendo que esto puede desencadenar una inflación global acompañada de una recesión.

Un Contexto Geopolítico en Cambio

Ponce también destacó la dimensión geopolítica del conflicto. Comparó el impacto del bloqueo de Ormuz con eventos históricos cataclísmicos: “El efecto es similar al que tuvo el atentado del 11 de septiembre. Ha cambiado todo para siempre”, aseveró.

La preocupación se amplifica con la posibilidad de que el conflicto se expanda. “Cerca del 40% del comercio exterior mundial transita por el Estrecho de Malacca. Cualquier interrupción allí podría agravar la crisis”, enfatizó, alertando sobre el riesgo estructural que esto presenta.

Reacciones Internacionales y Medidas de Emergencia

Europa ya está tomando cartas en el asunto. Ponce mencionó posibles medidas de emergencia, como la reducción del consumo energético y restricciones en el transporte aéreo. “Si la situación no se normaliza en tres o cuatro semanas, podríamos enfrentar una escasez sistémica de combustibles para la aviación”, advirtió.

El futuro es incierto. Ponce sugirió que, a pesar de la tensión, hay esperanzas en las negociaciones sobre programas nucleares. “Nunca antes hubo tanto acercamiento en este frente, aunque persisten tensiones internas que pueden complicar la resolución”, concluyó.