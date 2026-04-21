Exfutbolista argentino y su pareja sobreviven a caída de bus en Ecuador: piden ayuda para regresar

Trágico Accidente en Ecuador: Exfutbolista Argentino y Su Pareja Necesitan Ayuda

Un viaje de ensueño se convirtió en pesadilla para un exfutbolista argentino y su pareja, quienes sufrieron un accidente devastador durante sus vacaciones en Ecuador.

El Accidente que Marcó Sus Vidas Gastón Firpo y Jazmín Repetto se encuentran en el centro de la atención mediática tras un desafortunado incidente en una ruta ecuatoriana. Ambos se estaban trasladando a Guayaquil cuando el autobús en el que viajaban perdió el control y se despeñó, lamentablemente dejando un saldo de al menos catorce personas fallecidas.

Un Viaje Soñado que se Tornó Trágico El recorrido de Cuenca a Guayaquil, que prometía ser una experiencia inolvidable, se vio empañado por la tragedia el pasado miércoles. El micro de la Cooperativa San Luis se accidentó, cayendo por un barranco y quedando em llamas. Aunque Gastón y Jazmín resultaron con lesiones menores, perdieron todas sus pertenencias en el siniestro.

El Despliegue de una Campaña de Ayuda A través de un emotivo video en redes sociales, la pareja ha compartido su dramática experiencia y el estado en que quedaron tras el incidente. «Estábamos con muchas ganas de explorar Ecuador y tuvimos este accidente», comentó Gastón, luciendo curaciones en su cabeza.

Relatos de Desesperación y Esperanza En el video, ambos relatan cómo el autobús se salió de control y el conductor parece haberse dormido al volante. «Fue horrible, el micro se incendió y perdimos todas nuestras cosas», dijo Jazmín, pidiendo ayuda para regresar a Argentina. A pesar de los momentos difíciles, ambos han mostrado una notable fortaleza. Jazmín explicó que, aunque sufrieron heridas, otras víctimas del accidente presentaron lesiones mucho más graves. «A Jazchu le hicieron puntos en el cachete y a mí en la cabeza», añadió Gastón, recordando la tragedia con angustia.