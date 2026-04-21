Pope Leo XIV Oficiará una Gran Misa al Aire Libre en Angola

Más de 100,000 personas se congregaron ayer en un emotivo encuentro con el Papa Francisco en las afueras de Luanda, Angola, donde ofreció un mensaje de esperanza en un país rico en recursos pero afectado por la pobreza y la desigualdad.

La visita del Papa a Angola, parte de su gira africana, resalta su firme postura contra la corrupción y la malversación de los recursos del continente. Francisco arribó a Angola el sábado, continuando así su camino por varias naciones en África, donde también ha abordado temas de justicia y desarrollo.

Un Encuentro Espiritual en Kilamba

La misa, celebrada en Kilamba, estuvo marcada por la emoción y la espiritualidad, congregando a fieles de diversas localidades. Según datos proporcionados por la Santa Sede, se estima que aproximadamente 100,000 personas asistieron al evento, creando un ambiente de comunión y fe.

Un Mensaje de Unidad y Esperanza

Durante su homilía, el Papa subrayó la importancia de la unidad en tiempos difíciles, instando a los angoleños a trabajar juntos por un futuro mejor. Su discurso resonó entre los asistentes, quienes ven en sus palabras un rayo de esperanza en medio de la adversidad económica y social que enfrenta el país.

Contexto de la Visita: Un Viaje por África

Este viaje a Angola es la tercera parada de la gira del Papa en África, donde ha tenido un papel activo en la denuncia de la corrupción y la defensa de los derechos de sus pueblos. Su intervención en asuntos tanto morales como sociales ha sido bien recibida, generando expectación y apoyo en cada país que visita.

Perspectiva Global y Local

Además de su mensaje a los angoleños, Francisco ha destacado la necesidad de una mayor atención internacional hacia las crisis africanas. A través de su labor, el Papa busca visibilizar las luchas que enfrenta el continente y abogar por un futuro más justo para todos.