Dos Proyectos Clave para Potenciar el Río Bermejo

Construir un canal a través del río Bermejo podría transformar el noroeste argentino en una región próspera, ofreciendo soluciones a la crisis actual y abriendo puertas al desarrollo económico de Argentina, Bolivia y Paraguay.

En medio de una crisis cambiaria que se extiende por más de 75 años, surge la necesidad de reconsiderar el futuro económico del noroeste argentino. La propuesta de construir un canal utilizando el río Bermejo, acompañada de un puerto de aguas profundas, podría marcar un antes y un después en la historia del país, brindando oportunidades de desarrollo para millones de personas.

La Región en Desuso y su Potencial

La región en cuestión, que abarca provincias como Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Jujuy y Santa Fe, cuenta con una población escasa de poco más de un habitante por kilómetro cuadrado. La implementación de esta obra no solo beneficiaría a Argentina, sino también a Bolivia y Paraguay, que verían mejorada su conectividad y comercio, acabando así con su situación de mediterraneidad.

Historia tras el Proyecto del Canal

La historia del uso del río Bermejo data desde la época de los jesuitas. En el gobierno de Agustín Pedro Justo, se comenzaron a estudiar las posibilidades de un canal lateral. En 1956, se dio un paso más con el decreto del general Aramburu para la construcción de este canal, y en 1957 se creó la Comisión Nacional del Río Bermejo, dirigida por el contralmirante Gregorio Portillo. Este organismo buscó transformar el río en una fuente de energía, agua potable, riego y navegación, en una visión que aún resuena en el presente.

Un Necesario Aprovechamiento del Agua

El río Bermejo, con un caudal promedio de 450 m³ por segundo, es conocido por sus crecidas devastadoras que causan inundaciones en temporadas de lluvia. Sin embargo, un uso adecuado de sus aguas podría transformar esta región árida en un centro de producción agrícola y energético, extendiendo la calidad de vida a sus habitantes y ofreciendo nuevas oportunidades laborales.

Transporte Asequible y Eficiente

La propuesta incluye el uso de un sistema de transporte fluvial mediante trenes de lanchones, lo que permitiría mover cargas a un costo significativamente menor en comparación con otros medios de transporte, facilitando el comercio internacional con países vecinos. Esto no solo beneficiaría a las provincias del Noroeste y Nordeste, sino también mejoraría el tráfico internacional con Bolivia y Chile.

El Puerto de Aguas Profundas: Una Propuesta Clave

Un puerto de aguas profundas en la costa de la provincia de Buenos Aires es una pieza clave del proyecto. Este puerto debería ser conectado a través del canal del río Bermejo y otros importantes puertos del país. Se plantea que este puerto podría manejar buques de gran calado de manera eficiente, llevando las exportaciones argentinas a un nuevo nivel.

Rentabilidad y Sostenibilidad

Se estima que esta infraestructura podría ser rentable a largo plazo, con una rentabilidad mínima proyectada del 14% en dólares por un plazo de 30 años. Además, la canalización del río Bermejo podría abrir miles de hectáreas agrícolas adicionales y fomentar el desarrollo industrial, haciendo las exportaciones más competitivas en el mercado global.

La propuesta del canal Bermejo, junto con el puerto de aguas profundas, no solo busca transformar el ámbito económico de Argentina, sino también ofrecer un alivio tangible a la pobreza y la desesperanza que afecta a su población. Con el apoyo adecuado y una visión clara, este ambicioso proyecto podría ser el catalizador del cambio que tanto necesita la región.