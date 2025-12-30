Más de 3,000 migrantes muertos en el intento de llegar a España por mar en 2025, según ONG

Tragedia en el Mar: Más de 3,000 Muertos Intentando Llegar a España en 2025

Un informe de la ONG Caminando Fronteras revela que el número de muertes en el intento de alcanzar las costas españolas ha superado los 3,000 en lo que va del año, en medio de un panorama de creciente peligrosidad en las rutas migratorias.

Aumento Alarmante de Muertos en Rutas Migratorias

Según el informe «Derecho a la Vida 2025», presentado por Caminando Fronteras, se registraron 3,090 fallecimientos en lo que va del año, marcando un alarmante incremento en la ruta que conecta Argelia con las Islas Baleares. De esta cifra, 192 eran mujeres y 437 menores de edad, reflejando la vulnerabilidad de los grupos más desprotegidos durante estas travesías peligrosas.

Un Contexto Desolador: 2024 y Comparaciones

El año pasado fue igualmente trágico, con más de 10,000 muertes documentadas en el mar en el camino hacia España. Sin embargo, este año se ha observado una disminución en la llegada de migrantes desde el norte de África hacia las Islas Canarias, una de las travesías más mortales en el mundo para quienes buscan llegar a la Unión Europea.

De acuerdo con el Ministerio del Interior español, hasta el 15 de diciembre, las llegadas irregulares de inmigrantes a España cayeron un 40.4% en comparación con 2024. En el caso específico de las Islas Canarias, el descenso fue aún más pronunciado, alcanzando un 59.9%.

Tragedias en el Mar: Una Mirada a la Ruta de las Canarias

A pesar de la disminución en las arribadas y muertes, la ruta hacia las Islas Canarias sigue siendo la más transitada y letal, con 1,906 víctimas, en comparación con las 1,037 registradas en la ruta del Mediterráneo. Este año, se contabilizaron 303 tragedias, de las cuales 121 ocurrieron entre Argelia y las Baleares, siendo Ibiza y Formentera los destinos más críticos.

Rutas Alternativas y el Peligro Creciente

Caminando Fronteras advierte sobre el surgimiento de una nueva ruta desde Guinea, catalogada como aún más peligrosa, especialmente para mujeres y niños. En el Estrecho de Gibraltar, también se ha notado un incremento en los intentos de cruce a nado, con 139 muertes, de las cuales el 24% eran niños y adolescentes.

Conclusiones de los Expertos

Helena Maleno, coordinadora de la investigación, señala que la disminución en el número de muertes es estadística, ya que las embarcaciones que naufragan en la ruta argelina son más pequeñas que las canoas que navegan hacia las Islas Canarias. Además, Caminando Fronteras subraya que muchas de estas tragedias derivan de la «insuficiente activación de mecanismos de rescate» y la externalización del control fronterizo a terceros países, lo cual aumenta la vulnerabilidad de quienes emprenden estos arriesgados viajes migratorios.