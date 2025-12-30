Córdoba incorpora el cuarteto a la educación: un aval de la UNESCO

Con el respaldo de la UNESCO, Córdoba da un paso significativo al incluir el cuarteto en el sistema educativo provincial, elevando esta expresión cultural a un lugar central en las aulas.

El Gobierno de Córdoba oficializó la inclusión del cuarteto en el currículo escolar a través del Decreto Nº 257, convirtiéndolo en contenido educativo esencial para todas las modalidades de enseñanza. Esta acción no solo resalta la riqueza cultural de la provincia, sino que también promueve la enseñanza de este género musical en el marco de la Educación Artística.

Un Reconocimiento de Raíz Cultural

Gracias a este decreto, el cuarteto será abordado de manera sistemática en las instituciones educativas, y se podrá integrar a otras áreas de aprendizaje según los lineamientos del Ministerio de Educación. Este enfoque busca conectar la enseñanza con el patrimonio cultural, siguiendo principios establecidos por la Constitución Provincial y la Ley de Educación Nº 9.870 que destacan el rol del Estado en la difusión de expresiones culturales.

Un Orgullo Cordobés Reconocido Internacionalmente

El cuarteto, que posee más de 80 años de historia, fue recientemente reconocido por la UNESCO como un elemento esencial de la cultura cordobesa durante la vigésima sesión de su Comité Intergubernamental en Nueva Delhi. Este reconocimiento resalta la importancia de esta manifestación musical en la identidad provincial.

Fechas Conmemorativas que Celebran la Cultura

La normativa también establece el 4 de junio como Día del Cuarteto y el 12 de enero como Día del Piano Saltarín, en homenaje a la reconocida músico Leonor Marzano. Estas fechas son un recordatorio del legado cultural y su continuidad en las siguientes generaciones.

Preservando la Cultura para las Nuevas Generaciones

Al integrar el cuarteto en el plan de estudios, Córdoba busca asegurar que esta expresión cultural no solo se preserve, sino que también se transmita a las futuras generaciones. La educación se convierte en la clave para enseñar y dar visibilidad a una parte de la historia de la ciudad que resuena con miles de cordobeses.