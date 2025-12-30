El 77% de los argentinos siente que su salario no alcanza ante la inflación

Un alarmante 77,6% de los argentinos siente que sus ingresos no logran mantener el ritmo de la inflación, mientras que el 64% se considera parte de la clase media baja o baja. Descubre los detalles de esta preocupante situación.

Un Panorama Económico Desalentador

Según el último Monitor de Opinión Pública (MOP), más de la mitad de los argentinos (55,3%) califica la situación económica del país como negativa. Esta percepción se agrava al comparar el clima macroeconómico con la experiencia personal, lo que indica un descontento general en la población.

Salarios: Una Lucha Desigual

A pesar de que los datos del INDEC indican que los salarios crecieron en octubre un 2,5% mensual y un 43,1% interanual, el incremento se ve eclipsado por la inflación, que aumentó un 2,3% en el mismo mes y un 31,1% en comparación con el año anterior.

Salarios Registrados vs. No Registrados

Los salarios correspondientes al sector registrado, que representan el 70,07% de los empleos, aumentaron solo un 2% mensual y 31% interanual. En contraste, los salarios no registrados, que cubren el 19,93% del total, mostraron un crecimiento significativo del 4,2% mensual y un aumento interanual del 113,2%.

Desconfianza en los Datos Oficiales

La desconfianza hacia las cifras del INDEC se ha incrementado, con el 59,7% de la población manifestando que no se siente representada por los datos de inflación publicados por el organismo. Esto surge en un contexto de confusión respecto al crecimiento interanual del 5% anunciado para septiembre.

Consumo y Ahorro: Una Realidad Ajustada

Con ingresos que no alcanzan y precios desalineados, casi la mitad de los encuestados (48,5%) indica que sus gastos para las fiestas serán considerablemente menores al año anterior. Este 2025 ha visto un ajuste en el consumo, con sacrificios en la mesa festiva como reflejo de las dificultades económicas.

Las Vacaciones en Suspenso

Un 39,3% de los argentinos no podrá permitirse viajar este verano, lo que demuestra que el acceso a descansos se ha vuelto un lujo reservado para pocos. Aquellos que pueden viajar optan por escapadas cortas y turismo cercano, evidenciando un esfuerzo por adaptarse a la nueva realidad económica.

Sentimientos Encontrados: Crisis y Esperanza

Si se pudiera resumir el año 2025 en una sola palabra, términos como “desastre” y “horrible” dominarían la narrativa, dejando poco espacio a la “esperanza”. Sin embargo, la coexistencia de este pesimismo junto con una chispa de optimismo sugiere un deseo colectivo de mejorar en el futuro.

Un Balance Social Negativo

El informe concluye que la mezcla entre el pesimismo económico y la esperanza inquebrantable de un cambio en el 2026 refleja un panorama complicado: salarios insuficientes, consumo limitado y una sensación general de fragilidad económica en Argentina.