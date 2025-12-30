Casi el 75% de los abogados porteños critican la lentitud de la Justicia

La mayoría de los abogados en Buenos Aires considera que los plazos de tramitación judicial son inaceptablemente largos, un llamado a la atención sobre la eficiencia del sistema.

Una reciente encuesta del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, realizada en conjunto con la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), revela que el 75% de los profesionales del derecho en la ciudad de Buenos Aires califica de “lentos” o “muy lentos” los plazos para la tramitación de causas. Estos retrasos se atribuyen principalmente a la ineficiencia del personal judicial y a problemas organizativos en los juzgados.

Voces de los Abogados

Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio, comentó que “hay soluciones técnicas” disponibles para mejorar la situación, pero criticó la “omisión del Ejecutivo” en cuanto a las vacantes judiciales, que actualmente alcanzan el 40%, afectando así la operativa del sistema.

Percepción según la Experiencia Profesional

La percepción de lentitud en los procesos judiciales varía notablemente según la experiencia de los abogados. Aquellos con menos de cinco años de ejercicio sienten que el sistema es lento en un 65,7%, cifra que se eleva al 80% entre los que cuentan con más de 20 años en la profesión. Los fueros de Laboral, Seguridad Social y Civil y Comercial Federal son los más criticados.

Desempeño Judicial Insatisfactorio

Más del 75% de los encuestados identificó problemas graves en el desempeño judicial relacionados con demoras prolongadas en la resolución de causas y falta de imparcialidad. A pesar de estas preocupaciones, solo el 3,5% ha presentado denuncias formales al Consejo de la Magistratura, debido a la desconfianza en el sistema de respuesta a tales denuncias.

Reacciones a la Falta de Respeto en Honorarios

Gil Lavedra enfatizó la preocupación de los abogados por la regulación de honorarios, señalando que más del 40% de los encuestados considera que los montos fijados son inferiores a los que deberían ser.

Evaluación Global del Sistema Judicial

El “nivel de satisfacción” con el sistema judicial es considerado “regular” por la mayoría, con un promedio de 5 puntos sobre 10. Sin embargo, los abogados del Estado tienen una opinión más favorable, en contraste con opiniones más críticas de aquellos que trabajan en organizaciones de la sociedad civil.

Acciones Tomadas ante Situaciones Irregulares

Aquellos que han notado un mal desempeño judicial optaron en su mayoría por presentar quejas en el expediente, con un 44% de estas acciones. Sin embargo, un considerable 35,5% decidió no actuar, alegando la creencia de que no llevaría a resultados significativos o el temor a represalias.

La encuesta, que abarcó 47 preguntas y fue completada de forma anónima, obtuvo respuestas de más de 2100 abogados porteños entre el 21 de agosto y el 8 de septiembre, de un total de casi 90 mil matriculados en la ciudad.