Guía Rápida: Cómo Usar Pix para Pagar desde Banco Galicia

La nueva función de pago mediante QR impulsará la experiencia de los viajeros argentinos que celebran el Año Nuevo en Brasil, permitiendo transacciones instantáneas y prácticas.

Con el inicio del verano, muchos argentinos ya disfrutan de las playas brasileñas. Para ellos, Banco Galicia ha lanzado una innovadora herramienta que simplifica los pagos en el país vecino.

¿Qué es Pix y Cómo Funciona?

Pix es el sistema de pagos instantáneos más popular en Brasil. Su utilización es sencilla: los usuarios solo necesitan seleccionar la opción de QR en la aplicación del banco y realizar compras en locales que acepten este método.

Todos los procesos son 100% digitales y se llevan a cabo sin intermediarios gracias a la integración en la aplicación del banco, haciendo que las transacciones sean rápidas y seguras.

Pasos Sencillos para Usar la Nueva Función

Para acceder a este servicio, los clientes del Banco Galicia en Brasil solo deben seguir estos simples pasos:

Acceder a la App Galicia.

Escanear el código QR de Pix en el comercio elegido.

Confirmar el pago.

Pedro Piñeiroa, Gerente de Medios de Pagos en Galicia, manifestó: «Buscamos facilitar la experiencia de pago de nuestros clientes cuando viajan al exterior, ofreciendo una solución simple, integrada y alineada con los métodos de pago más utilizados en cada destino.»

Competitividad en el Mercado de Pagos

Esta nueva funcionalidad ya está disponible para todos los clientes de Banco Galicia y busca simplificar los pagos durante su estadía en Brasil. Este lanzamiento se enmarca dentro de la estrategia del banco de ofrecer soluciones financieras adaptadas a los hábitos de consumo de los turistas.

Además, se alinea con una tendencia creciente entre entidades financieras de la región por integrar métodos de pago locales en sus plataformas digitales.

Beneficios Clave para los Viajeros Argentinos

La posibilidad de pagar con QR desde la app del banco se convierte en una alternativa práctica frente al uso de efectivo o tarjetas, especialmente en tiendas pequeñas y áreas turísticas.

Con esta novedad, Banco Galicia refuerza su propuesta de valor para los clientes que pagan y consumen en el exterior, brindando una experiencia de usuario sin complicaciones.