Taiwán reporta 130 aeronaves chinas en ejercicios militares cerca de la isla

Las recientes maniobras militares de China alrededor de Taiwán han elevado la tensión en la región, marcando un nuevo hito en la confrontación entre ambos territorios.

El régimen chino ha intensificado su presencia militar en el estrecho que separa a Taiwán de su costa, lanzando 130 aeronaves y realizando ejercicios de fuego real en un despliegue que se considera una simulación de bloqueo de puertos clave. El Ministerio de Defensa de Taiwán alertó que estas maniobras no sólo afectaron la seguridad de la isla, sino que también perturbaron rutas de navegación y vuelos internacionales.

Un despliegue contundente

Desde el lunes por la mañana, Taiwán detectó 14 barcos de la marina china y ocho embarcaciones no especificadas, reflejando el aumento de la presión militar en la zona. Las acciones han sido calificadas por las autoridades taiwanesas como un intento de intimidación.

Cohetes y ejercicios navales

Imágenes comunicadas por AFP documentan el lanzamiento de cohetes desde Pingtan, una isla china cercana a Taiwán. Los reportes indican que, en cuestión de segundos, se lanzaron al menos diez cohetes, creando notorias estelas en el cielo que sorprendieron a los turistas que se encontraban en la costa.

Sin tardar, el Ejército Popular de Liberación (EPL) confirmó que llevó a cabo ejercicios de fuego real al norte de Taiwán, indicando haber conseguido los resultados esperados.

Ejercicios de «Justice Mission 2025»

Bajo el nombre de «Justice Mission 2025», las maniobras militares se extenderán durante dos días y han generado preocupación tanto en Taiwán como internacionalmente. Informes del EPL detallan que se han utilizado destructores, fragatas, cazas y bombarderos en operaciones de ataque simulado y defensa aérea.

Advertencias de Pekín y las respuestas de Taipéi

Según el portavoz militar Shi Yi, estas maniobras son una advertencia hacia aquellos que buscan la independencia de Taiwán y se justifican como necesarias para proteger la soberanía nacional de China. Las autoridades chinas han señalado que los ejercicios incluyen un bloqueo estratégico de puertos taiwaneses como Keelung y Kaohsiung.

Desde Taiwán, el gobierno ha rechazado enérgicamente esta operación, destacando que las acciones de China son una violación de normas internacionales y un intento evidente de agresión militar. Además, han instado a la comunidad internacional a no ignorar esta amenaza.

La situación internacional se complica

La escalada de la tensión ocurre en un contexto de recientes ventas de armas de Estados Unidos a Taiwán y comentarios del primer ministro japonés sobre la disposición de Japón a responder militarmente si la situación lo requiere. En respuesta, el canciller chino Wang Yi advirtió sobre las «provocaciones» de fuerzas taiwanesas y el apoyo estadounidense, asegurando que la unificación de China y Taiwán es inevitable.

El presidente taiwanés Lai Ching-te ha manifestado que Taiwán no busca escalar el conflicto, enfatizando el desprecio del régimen chino hacia las normas internacionales. A medida que las tensiones aumentan, la comunidad internacional mira con atención los próximos movimientos de ambas partes.