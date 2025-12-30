Lavrov advierte a Ucrania tras supuesto ataque con drones a la residencia de Putin

La Tensión Aumenta: Lavrov Responde a un Supuesto Ataque Ucraniano

La disputa entre Rusia y Ucrania se intensifica después de que el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, advirtió sobre un cambio en la postura negociadora de Moscú tras un presunto ataque con drones en la residencia del presidente Vladimir Putin.

Reacciones Rusas ante el Ataque Afirmado

Lavrov declaró el lunes que acciones «temerarias» como estas no pasarán sin respuesta. Según sus afirmaciones, Ucrania lanzó 91 drones de largo alcance contra la residencia presidencial en Novgorod durante la noche. Sin embargo, su conteo difiere del reportado por el Ministerio de Defensa ruso, que indicó que sus fuerzas habían derribado 89 drones, 18 de los cuales en la misma región.

Zelenskyy Contraataca

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy rechazó las afirmaciones de Moscú, calificándolas de «otra mentira del régimen ruso». En declaraciones a la prensa, Zelenskyy sugirió que, ante la falta de conflictos entre Ucrania y Estados Unidos, Rusia busca un escándalo para desviar la atención de las negociaciones. «No quieren terminar esta guerra; solo podrán hacerlo bajo presión,» agregó.

Advertencias sobre Posibles Ataques Futuros

El mandatario ucraniano también advirtió que las afirmaciones del ministro de Relaciones Exteriores ruso podrían ser solo el inicio de nuevos ataques contra objetivos civiles, incluidos edificios gubernamentales clave en Kyiv. “Todos deben estar alertas; un ataque podría dirigirse a la capital,” enfatizó.

Desarrollo de Negociaciones Internacionales

Zelenskyy también destacó que las garantías de seguridad de 15 años por parte de Washington fueron uno de los resultados de su reciente encuentro con el presidente Donald Trump en Mar-a-Lago, mientras que las negociaciones continúan para poner fin a la guerra, que se aproxima a su cuarto año.

Interés de EE.UU. en la Situación

Más tarde, el portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, indicó que Trump tuvo una conversación «positiva» con Putin sobre el conflicto, aunque omitió detalles. Durante esta conversación, Putin mencionó el alegado ataque ucraniano, lo que llevó a Rusia a modificar su posición en las negociaciones, según medios estatales rusos.

Reacciones de Trump

En una aparición pública en Florida, Trump expresó su descontento por el ataque, describiéndolo como un «momento delicado». También manifestó su duda respecto a la veracidad de las afirmaciones rusas, destacando: «Estamos en proceso de averiguarlo; nunca se sabe.» Finalmente, dejó claro que esperará para determinar si la propuesta de paz avanzada por Zelenskyy tendrá éxito.